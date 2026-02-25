Haberler

Konya okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Konya'da etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Konya okullar tatil mi?", "26 Şubat Perşembe Konya'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Konya Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Konya'da 26 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", " Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

26 Şubat günü Konya'da kış şartları etkisini sürdürüyor.

• Sıcaklık: Gün içerisinde en yüksek 4–6 °C, gece saatlerinde ise -1 / -3 °C aralığında seyretmesi bekleniyor.

• Hava durumu: Genel olarak çok bulutlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

• Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert esmesi bekleniyor.

• Hissedilen sıcaklık: Rüzgârın etkisiyle ölçülen değerlerin daha altında hissedilebilir.

• Uyarı: Sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

27 Şubat Cuma:

• Sıcaklık: Gündüz yaklaşık 10–12 °C, gece yaklaşık -1 °C civarında.

• Hava: Parçalı bulutlu, yağış olasılığı düşük.

• Rüzgâr: Hafif ila orta düzeyde esecek.

• Genel: Hava 26 Şubat'a göre biraz daha ılık ve iyi, kar veya yağış beklenmiyor.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
