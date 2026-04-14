Konya deprem SON DAKİKA! Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi?

Konya’da şiddetli bir depremin meydana geldiğine dair ilk bilgiler kamuoyuna yansırken, bölgeden gelen haberler vatandaşlarda kısa sürede tedirginlik yarattı. Sosyal medya ve yerel kaynaklarda hızla yayılan paylaşımlar, “Konya’da deprem mi oldu?” sorusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı.

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

İlk belirlemelere göre Konya ve çevresinde hissedilen sarsıntının ardından gözler resmi kurumlara çevrildi. Türkiye’de deprem verilerinin doğrulanmasında yetkili kurumlar olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılacak açıklamalar kritik önem taşıyor.

KONYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE?

14 Nisan 2026 tarihinde saat 10:38:23’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede hafif şekilde hissedildi.

KONYA DEPREM MERKEZİ NERESİ?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir deprem meydana geldi. Türkiye’nin aktif fay hatları ağırlıklı olarak kuzey, batı ve doğu bölgelerinde yoğunlaşsa da İç Anadolu Bölgesi de zaman zaman orta ölçekli depremlerle gündeme gelebiliyor. Konya ve çevresi, farklı fay zonlarının etkisi altında bulunan geniş bir tektonik yapıya sahiptir.