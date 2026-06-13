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İçişleri Bakanlığı "trafik polislerinin vatandaşı darbettiği" iddiasına ilişkin soruşturma başlattı

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İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da 2 trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği iddiaları üzerine idari soruşturma başlattı ve mülkiye ile polis müfettişi görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı, dün Iğdır'da 2 trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği iddialarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda mülkiye ve polis müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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