Kontrolden çıkan otomobil motosiklete, yayaya ve iş yerine çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil motosiklete, yayaya ve iş yerine çarptı: 3 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil, önce aynı yönde giden motosiklete, ardından kaldırımdaki yayaya ve bir iş yerine çarptı. Otomobilin sürücüsü, motosikletli ve yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, aynı yönde giden motosiklete, kaldırımda yürüyen bir yayaya ve bir iş yerine çarptıktan sonra durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, motosikletli ve yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada iş yeri ve araçlar hasar gördü.
KAZA ANI KAMERADA
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, kontrolden çıkan otomobilin motosiklete ve kaldırımdaki yayaya çarptığı anı kaydetti.
Görgü tanıklarından Halil Demir, gazetecilere otomobilin yüksek hızla ilerlediğini söyledi. Demir, "Araç önce motosiklete çarptı, ardından kaldırıma çıkarak yayaya vurdu. Sonra da dükkana vurarak durabildi." dedi.