Kontrolden çıkan otomobil motosiklete, yayaya ve iş yerine çarptı: 3 yaralı

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Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, aynı yönde giden motosiklete, kaldırımda yürüyen bir yayaya ve bir iş yerine çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, motosikletli ve yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada iş yeri ve araçlar hasar gördü.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, kontrolden çıkan otomobilin motosiklete ve kaldırımdaki yayaya çarptığı anı kaydetti.

Görgü tanıklarından Halil Demir, gazetecilere otomobilin yüksek hızla ilerlediğini söyledi. Demir, "Araç önce motosiklete çarptı, ardından kaldırıma çıkarak yayaya vurdu. Sonra da dükkana vurarak durabildi." dedi.