Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Instagram'da stand-up videolarıyla kısa sürede yüz binlerce takipçiye ulaşan Tiffany Sloane isimli karakterin gerçek bir komedyen olmadığı ortaya çıktı. Yapay zekayla oluşturulduğu belirtilen karakterin videolarında gerçek komedyenlere ait esprilerin yanı sıra sahne hareketleri ve kıyafetlerin de benzer şekilde kullanıldığı öne sürüldü. Peki, Komedyen Tiffany Sloane yapay zeka mı? Tiffany Sloane hesabını kim yönetiyor? Detaylar...

KOMEDYEN TIFFANY SLOANE YAPAY ZEKA MI?

Tiffany Sloane adına açılan Instagram hesabı, 11 Eylül 2026'da içerik yayımlamaya başladı. Yaklaşık üç hafta içerisinde 375 binden fazla takipçiye ulaşan hesabın stand-up videoları da milyonlarca kez izlendi. Videolardan birinin iki haftadan kısa sürede 7 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştığı belirtildi.

Videolarda Tiffany Sloane, seyircilerin karşısında stand-up yapan gerçek bir komedyen görüntüsü veriyordu. Ancak daha sonra karakterin ve videolarda görülen seyircilerin yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıktı.

Tiffany Sloane karakteriyle ilgili tartışmanın büyümesinde komedyen George Brett Olson'ın 3 Ekim'de yayımladığı karşılaştırmalı video etkili oldu. Olson, kendi stand-up gösterisindeki bir esprinin Tiffany Sloane karakteri tarafından kullanıldığını belirterek iki görüntüyü yan yana paylaştı.

Karşılaştırmada yalnızca esprinin değil, Olson'ın sahnedeki hareketlerinin ve kıyafetinin renginin de yapay zeka videosunda benzer şekilde kullanıldığı görüldü. Olson ayrıca başka komedyenlere ait içeriklerin de benzer yöntemle kullanıldığını söyledi.

TIFFANY SLOANE HESABINI KİM YÖNETİYOR?

Tiffany Sloane karakterini oluşturan kişi ya da kişilerin kimliği açıklanmadı. Bu nedenle hesabın arkasında kimin bulunduğu konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Hesabın ayrıca ücretli yetişkin içerik platformundaki bir profile yönlendirme yaptığı belirtildi. Ancak söz konusu profilin arkasında kimin bulunduğu ve gerçek bir kişiye ait olup olmadığı doğrulanamadı.