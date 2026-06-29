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Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden? Son dakika... Deniz Göktaş Kur’an-ı Kerim hakkında ne dedi?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden? Son dakika... Deniz Göktaş Kur’an-ı Kerim hakkında ne dedi?
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada gündem olan gelişmenin ardından, Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı öne sürülen açıklamalar ve soruşturmanın gerekçesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma mı başlatıldı, neden? Son dakika... Deniz Göktaş Kur’an-ı Kerim hakkında ne dedi?

Deniz Göktaş ile ilgili ortaya atılan soruşturma iddiaları, sosyal medyada ve kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Komedyenin sahne gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında inceleme başlatıldığı öne sürülürken, "Deniz Göktaş hakkında soruşturma mı başlatıldı?" ve "Kur'an-ı Kerim hakkında ne söyledi?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri ve merak edilen detaylar...

OLAY NEDİR?

Komedyen Deniz Göktaş'ın sahne aldığı stand-up gösterisinde, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecini hedef alan sözleri, izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaştı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O SÖZLERİ

Göktaş'ın, kutsal kitapları kıyaslayarak vahiy süreciyle, "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullandı.

YARGI HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda giderek büyüyen bu tepkilerin ardından adli makamlar gecikmeden harekete geçti. Dini değerleri alenen aşağıladığı iddia edilen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GÖKTAŞ'TAN "KAÇTI" İDDİALARINA JET YANIT

Öte yandan; tepkilerin ardından Göktaş'ın yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. İddialara yanıt veren ünlü komedyen, yaptığı paylaşımda "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor" ifadelerini kullandı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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