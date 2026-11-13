Kombi arızası kiracıya mı ait ev sahibine mi aittir?

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Türk Borçlar Kanunu, kombi arızalarında kiracı ile ev sahibinin sorumluluklarını ayrı ayrı belirliyor. Masrafın kime ait olduğu, arızanın türüne ve nedenine göre değişiyor. İşte kombi arızası ve bakımında kiracı ile ev sahibinin sorumlulukları.

KOMBİ ARIZASI KİME AİT?

Kombinin olağan kullanım sonucu bozulması veya eskimesi nedeniyle oluşan arızalarda masraf ev sahibine ait. Türk Borçlar Kanunu'nun 301'inci maddesine göre kiraya veren, kiralananı sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli şekilde teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlü. Kombi, evin ısınması için temel bir unsur olduğundan büyük arızalar, parça değişimi ve kombinin tamamen yenilenmesi ev sahibinin sorumluluğunda bulunuyor.

KOMBİ BAKIMI KİME AİT?

Kombinin yıllık bakımı kiracıya ait. Türk Borçlar Kanunu'nun 317'nci maddesine göre kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlü. Bu kapsamda yıllık kombi bakımı, petek temizliği, peteklerin havasının alınması ve küçük ayarlamalar kiracı tarafından karşılanıyor.

KİRACI HANGİ DURUMDA KOMBİ ARIZASINI ÖDER?

Arıza kiracının hatalı veya özensiz kullanımından kaynaklanıyorsa masrafı kiracı ödüyor. Kiracı, kiralananı özenle kullanmakla yükümlü. Yıllık bakımın hiç yaptırılmaması, kombinin donmaya karşı korunmaması ya da yanlış müdahale sonucu oluşan arızalarda sorumluluk kiracıya geçebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kiracıların yaptırdıkları bakımın faturasını saklamalarını öneriyor.

KİRACI KOMBİYİ KENDİSİ YAPTIRIP KİRADAN DÜŞEBİLİR Mİ?

Kanun, ev sahibinin kendisine bildirilen arızayı uygun sürede gidermemesi halinde kiracıya arızayı ev sahibi hesabına giderme ve bu masrafı kiradan indirme hakkı tanıyor. Ancak bunun için belirli adımların izlenmesi gerekiyor:

Arıza tarihli fotoğraf veya videoyla belgelenmeli.

Ev sahibine arıza yazılı olarak ve ispatlanabilir şekilde bildirilmeli. En güvenli yol noter aracılığıyla ihtarname göndermek.

Bildirimde arıza, yapılması gereken işlem ve uygun bir süre belirtilmeli.

Ev sahibi süre içinde harekete geçmezse tamir yaptırılmalı ve fatura kiracı adına kesilmeli.

Ödeme banka üzerinden yapılmalı, kiradan düşülen tutar fatura ile birlikte ev sahibine bildirilmeli.

Hukukçular, ev sahibine haber vermeden kiradan kesinti yapılmaması konusunda uyarıyor. Bildirim yapılmadan eksik ödenen kira, kira borcunun ödenmemesi olarak değerlendirilebiliyor ve tahliye davasına konu olabiliyor.

KİRACININ ARIZAYI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk Borçlar Kanunu'nun 318'inci maddesine göre kiracı, kiralananda ortaya çıkan ve kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları ev sahibine derhal bildirmek zorunda. Kiracı bunu yapmazsa ortaya çıkan zarardan kendisi sorumlu olabiliyor. Bu nedenle kombide arıza fark edildiğinde ev sahibine vakit kaybetmeden haber verilmesi gerekiyor.

KOMBİ ARIZASINDA ANLAŞMAZLIK OLURSA NE YAPILMALI?

Kiracı ile ev sahibi kombi masrafı konusunda anlaşamazsa taraflar önce arabuluculuğa başvurmak zorunda. Kira uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu. Arıza tamir edilmeden önce delil tespiti yaptırılması da olası bir davada kiracının elini güçlendiriyor.