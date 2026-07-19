Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kolonya Cumhuriyeti filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kolonya Cumhuriyeti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kolonya Cumhuriyeti filmini izleyecek olanların merak ettiği Kolonya Cumhuriyeti konusu nedir, Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları kimler ve Kolonya Cumhuriyeti özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Komedi türündeki **Kolonya Cumhuriyeti**, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken film hakkında merak edilen detaylar da gündeme geldi. "Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?", "Oyuncuları kim?" ve "Konusu ne?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte sevilen yapımla ilgili merak edilenler...

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ KONUSU NE?

Kolonya Cumhuriyeti, Türkiye'nin küçük ve sakin bir kasabasında yaşayan insanların sıra dışı hikâyesini konu alıyor. Kasabanın belediye başkanı Peker Mengen, kasabanın gelişmesi için büyük hayaller kurmaktadır. Ancak yaşanan beklenmedik olaylar sonucunda kasaba dış dünyayla bağlantısını kaybeder ve adeta bağımsız bir ülkeye dönüşür. Bu süreçte hem kasaba halkı hem de yöneticiler, birbirinden komik ve absürt olaylarla karşı karşıya kalır.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti filminin çekimleri **Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde** gerçekleştirildi. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle bilinen Akyaka'nın birçok sokağı ve meydanı filmde önemli çekim mekânları olarak kullanıldı. Bölgenin eşsiz mimarisi de filme farklı bir görsel atmosfer kazandırdı.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti, **2017 yılında** çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Murat Kepez'in üstlendiği film, vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak yerli komedi yapımları arasında dikkat çekti.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimleri yer alıyor:

* Büşra Pekin

* Mahir İpek

* Murat Akkoyunlu

* Ersin Korkut

* Aslı Bekiroğlu

* Ali İhsan Varol

* Burak Satıbol

* Ayhan Taş

* Gülhan Tekin

* İrfan Kangı

* Emre Canpolat

* Hamit Demir

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ KİM TARAFINDAN YÖNETİLDİ?

Filmin yönetmen koltuğunda **Murat Kepez** otururken, senaryosu **Murat Kepez** ve **Uğur Uludağ** tarafından kaleme alındı. Eğlenceli hikâyesi, absürt mizah anlayışı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kolonya Cumhuriyeti, televizyon ekranlarında yayınlandığı her dönemde izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.