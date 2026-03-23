Kolombiya uçak kazası SON DAKİKA! Uçak neden düştü, kaç kişi öldü?

Kolombiya’da askeri nakliye uçağının düşmesi büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda asker yaşamını yitirdi.

Kolombiya Hava Kuvvetleri’ne ait Hercules tipi askeri nakliye uçağı, ülkenin güneyinde yer alan Putumayo bölgesindeki Puerto Leguizamo’da kalkış sırasında düştü. Peru sınırına yakın bir noktada meydana gelen kazanın ardından bölgeden gelen ilk bilgiler, olayın askeri bir uçuş sırasında gerçekleşti.

Yetkililer tarafından paylaşılan ilk verilere göre uçakta toplam 110 kişi bulunuyordu. Kazanın ardından yapılan ilk değerlendirmelerde 90 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. Olay yerinde incelemeler sürerken, kazaya ilişkin detayların netleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki ekiplerin faaliyetleri, kazanın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla yürütülüyor.

KOLOMBİYA'DA UÇAK NEDEN DÜŞTÜ, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kolombiya’da meydana gelen askeri uçak kazasının nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalarda, kazanın nedenine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Uçağın kalkış sırasında düştüğünün bildirilmesi üzerine olay, teknik ve operasyonel yönleriyle incelenecek. Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmelerin ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

Kazaya ilişkin ilk belirlemelerde can kaybının yüksek olduğu ifade edildi. Uçakta bulunan 110 kişiden 90’ının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Bu durum, olayın Kolombiya’da son dönemde yaşanan en ağır askeri kazalardan biri olarak kayda geçti. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün asker olduğu bildirildi.