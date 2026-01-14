Köln Bayern Münih maçı hangi kanalda? Köln Bayern Münih nereden CANLI izlenir?

Alman devleri Köln ile Bayern Münih arasındaki bu heyecanlı mücadeleyi izlemek isteyenler, maçın hangi platformdan canlı yayınlanacağını ve erişim koşullarını araştırıyor. Sporseverler, karşılaşmayı online veya televizyondan nasıl takip edebileceklerini öğrenmek istiyor.

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga heyecanı, Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maç, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler hem televizyon hem de dijital platform üzerinden müsabakayı takip edebilecek.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden belirli kanallardan ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor. Maçı canlı takip etmek isteyen abonelerin ilgili kanallara erişim sağlaması gerekiyor.

TİVİBU SPOR 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 2 kanalı, Tivibu platformunda 79 numaralı kanal üzerinden ve Türksat uydusuyla şifreli yayın yapıyor. İnternet üzerinden de abone erişimi ile maçı canlı izlemek mümkün.

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Köln ve Bayern Münih arasındaki karşılaşma, 14 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.

MAÇ SAATİ NE ZAMAN?

Müsabaka, 22:30'da başlayacak. Futbolseverler, bu saatte ekran başında olursa canlı izleme şansını kaçırmayacak.

KÖLN - BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Bundesliga mücadelesi, Köln'de RheinEnergieStadion stadyumunda oynanacak. Ev sahibi Köln, sahasında güçlü Bayern Münih'i ağırlayacak.