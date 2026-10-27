Kocaelispor Mazıdağı Fosfatspor CANLI İZLE: Kocaelispor Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kocaeli spor ile Mazıdağı Fosfat spor karşı karşıya geliyor. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki takımın mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Kocaeli spor Mazıdağı Fosfat spor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli spor ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfat spor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maçı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, A Spor'un resmî internet sitesindeki canlı yayın seçeneğini de değerlendirebilir.

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFATSPOR CANLI İZLE!

Kocaelispor-Mazıdağı Fosfat spor maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı A Spor'un televizyon yayını üzerinden takip edebilir. İnternetten izlemek isteyen futbolseverler ise yayıncının resmî internet sitesindeki canlı yayın bölümünü ziyaret edebilir.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki Kocaelispor-Mazıdağı Fosfat spor mücadelesi, A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Böylece futbolseverler karşılaşmayı ücretli spor yayınlarına ihtiyaç duymadan takip edebiliyor.

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 18.00'de başladı. Mücadele, Kocaeli'deki Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanıyor.

KOCAELİSPOR MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI HANGİ TURDA?

Kocaelispor ile Mazıdağı Fosfatspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Eleme Turu'nda karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüyle oynanan turda kazanan takım, kupadaki yolculuğuna devam etme hakkı kazanacak.