Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, Kocaelispor Fenerbahçe maçı bugün mü?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Kocaelispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor.
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü, hangi kanalda ve nerede oynanacak soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve tüm detaylar.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.
Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?
Evet, Kocaelispor - Fenerbahçe maçı bugün oynanacak. Karşılaşma 21 Kasım 2026 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.
Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Hayır, Kocaelispor - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
KOCAELİSPOR FENERBAHÇE KARŞISINDA
Kocaelispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki takımın mücadelesi, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.