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Kocaelispor - Fenerbahçe maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü, hangi kanalda ve nerede oynanacak soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve tüm detaylar.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alıyor.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.