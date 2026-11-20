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Kocaelispor Fenerbahçe maçı, yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak. Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak; maç Digiturk 77. kanal ve TOD üzerinden izlenebilecek. Kocaelispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve Kocaelispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri belli oldu mu soruları cumartesi akşamı öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Kocaelispor Fenerbahçe maçının yayın bilgileri, stadı ve muhtemel 11'leri haberimizde.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Trendyol Süper Lig 12. haftanın cumartesi akşamına damga vuracak karşılaşmalardan biri.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaeli'deki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, cumartesi gününün en dikkat çeken maçı olarak öne çıkıyor.

Başlama saatinde veya yayın programında değişiklik olması durumunda resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Digiturk abonesi futbolseverler maçı 77. kanaldan izleyebilecek. Karşılaşma ayrıca TOD uygulaması ve internet sitesi üzerinden mobil cihazlar ile akıllı televizyonlardan da takip edilebilecek.

Kanal numaralarının zaman zaman güncellenebildiği göz önünde bulundurularak maç öncesinde platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi faydalı olacak.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Kocaelispor Fenerbahçe maçı şifresiz izlenemeyecek. Süper Lig maçlarının yayın hakkı beIN SPORTS'a ait olduğundan karşılaşmayı takip etmek için Digiturk ya da TOD aboneliği gerekiyor.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Kocaelispor'un iç saha maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak. Yeşil-siyahlı taraftarların coşkulu desteğiyle bilinen stat, Fenerbahçe için zorlu bir deplasman ortamı sunacak.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Kocaelispor Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri, iki takımın da maç öncesi son çalışmalarının ardından şekillenecek. Milli aradan dönen oyuncuların kondisyonu, özellikle Fenerbahçe cephesinde kadro tercihlerini etkileyecek.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Kaleci : Ederson

Defans : Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan

Orta saha : N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci

Forvet : Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Kocaelispor, taraftarının önünde ligin büyük takımlarından birine karşı sürpriz bir sonuç alarak hem moral bulmak hem de puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Fenerbahçe ise puan kaybı yaşamamak için İzmit'ten üç puanla dönmeyi hedefliyor. İki takımın taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, 12. haftanın en çekişmeli maçlarından biri olmaya aday.