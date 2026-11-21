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Kocaelispor - Fenerbahçe maçı henüz başlamadı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki karşılaşma bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi, canlı skor nereden takip edilir, maç hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçının canlı skor bilgisi, yayın detayları ve karşılaşmaya ilişkin tüm bilgiler.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadelenin başlamasıyla birlikte skor gelişmeleri anbean takip edilebilecek.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Kocaelispor - Fenerbahçe maçı henüz başlamadı. Karşılaşma 19.00'da başlayacak. Normal süresi 90 dakika olan mücadele, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık iki saat sonra sona erecek.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ

Kocaelispor - Fenerbahçe maçının canlı skoru, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte dakika dakika takip edilebilecek. Gol, kart, oyuncu değişikliği ve VAR kararları gibi tüm önemli gelişmeler maç süresince anlık olarak güncellenecek.

Karşılaşmanın ilk yarı ve maç sonu skorları da mücadele boyunca takip edilebilecek.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı bugün, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kocaelispor - Fenerbahçe maçı, Kocaeli'deki Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

KOCAELİSPOR FENERBAHÇE KARŞISINDA

Kocaelispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Kocaelispor, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki takımın mücadelesi, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.