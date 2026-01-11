Kocaeli okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kocaeli'de yarın okul yok mu (KOCAELİ VALİLİĞİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından "12 Ocak Pazartesi Kocaeli'de okul yok mu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kocaeli okullar tatil mi sorusu öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Kocaeli Valiliği'nin eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair yapacağı açıklama yakından takip ediliyor.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli Hava Durumu Raporu: Sanayi Kentinde Kar ve Fırtına Alarmı

Marmara Bölgesi'nin sanayi kalbi Kocaeli, 12 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla Karadeniz üzerinden gelen dondurucu ve nemli bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, kentte beş gün boyunca kış koşulları en sert haliyle hissedilecek. 12 Ocak Pazartesi günü haftaya yoğun kar yağışlı bir gökyüzüyle başlayacak olan Kocaeli'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışının şehir merkezinde etkili olması bekleniyor. Termometreler en düşük eksi 1, en yüksek ise 2 derece civarında seyredecek. Nem oranının yüzde 96 seviyelerinde olması, karın tutma hızını artırırken hissedilen soğuğu dondurucu bir noktaya taşıyacaktır.

13 Ocak Salı günü, Balkanlar üzerinden sarkan daha soğuk bir hava kütlesinin şehre giriş yapmasıyla birlikte kar yağışının şiddetini artırması öngörülüyor. Özellikle Kartepe ve Umuttepe gibi yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yarım metreyi aşabileceği tahmin edilmektedir. Kuzeyli rüzgarların saatte 30 kilometre hıza ulaşması, tipi oluşumuna ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açabilir. Kocaeli'nin geçmiş meteorolojik kayıtlarına bakıldığında, Ocak ayının bu dönemlerinde dondurucu uç sıcaklıkların yaşandığı bilinmektedir. Mevcut tahminler, bu hafta gece sıcaklıklarının eksi 7 derecelere kadar gerileyebileceğini işaret etmektedir.

14 ve 15 Ocak tarihlerinde kar yağışının aralıklarla sürmesi, ancak asıl riskin dondurucu ayaz olması bekleniyor. Gökyüzü yer yer parçalı bulutlu olsa da rüzgar nedeniyle sıcaklıkların gündüz dahi 3 derecenin üzerine çıkamayacağı tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu sistem boyunca Kocaeli Valiliği ve belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu, özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolundaki geçiş noktalarında tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirilmiştir. Vatandaşların gizli buzlanma, buz sarkıtları ve ulaşım kısıtlamalarına karşı hazırlıklı olmaları, kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları hayati önem taşımaktadır.

KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.