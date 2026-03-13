Kızılyıldız Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Kızılyıldız Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir?

Basketbolseverler için büyük gün geldi! Kızılyıldız ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele, heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Kızılyıldız Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve canlı olarak hangi platformlardan izlenebilir? İşte maç öncesi tüm yayın bilgileri ve izleme seçenekleri.

KIZILYILDIZ – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Euroleague'de heyecan dorukta! Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik karşılaşma, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçı S Sport, S Sport Plus ve Idman TV üzerinden canlı olarak izlemek mümkün olacak.

S SPORT CANLI MAÇ İZLEME PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Kızılyıldız – Fenerbahçe Beko maçını S Sport kanalından izlemek için Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanalları kullanabilirsiniz. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla maçı takip etmek mümkün.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN DETAYLARI

S Sport Plus üzerinden de maçı canlı izleyebilirsiniz. Kanalın numaralı frekansları ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli yayın seçenekleri bulunuyor.

IDMAN TV İLE CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Idman TV, Azerspace 46E frekansından ve Türksat uydusu üzerinden canlı yayını sunuyor. Ayrıca internet üzerinden şifreli olarak maçı takip etmek mümkün.

KIZILYILDIZ – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague heyecanı 13 Mart Cuma günü başlıyor. Maç, saat 22:00'de başlayacak ve basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko, Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Tribünlerdeki atmosfer ve saha heyecanı izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.