Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları (5. SEZON)?

Kızılcık Şerbeti 5. sezon oyuncuları, yeni bölümler öncesinde dizinin takipçileri tarafından yakından araştırılıyor. Sevilen dizinin yeni sezon kadrosunda yer alacak isimler merak edilirken, “ Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kim?” sorusu öne çıkıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 5. sezon oyuncu kadrosu ve diziye dair merak edilen detaylar…

Kızılcık Şerbeti 5. sezon oyuncuları, dizinin yeni bölümleri öncesinde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Show TV ekranlarının sevilen yapımında yeni sezonda kadroda yer alan isimler kadar diziden ayrılan karakterler de dikkat çekiyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncularla yoluna devam edecek?

KIZILCIK ŞERBETİ 5. SEZONDA KİMLER VAR?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer almaya devam ediyor. Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yanı sıra Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler, Murat Aygen ve Servet Pandur da yeni sezonda dizinin kadrosunda bulunuyor.

Dizinin yeni sezonunda izleyicilerin karşısına çıkacak isimler arasında Asena Keskinci de bulunuyor. Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat verecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda bazı sevilen karakterler ise kadroda yer almıyor. Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç ile Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek yeni sezon kadrosunda bulunmuyor.

Neslihan Yeldan'ın canlandırdığı Sevtap ve Barlas Kartal'ın hayat verdiği Fethi karakterleri de Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda yer almayan karakterler arasında bulunuyor.