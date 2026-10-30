Kızılcık Şerbeti neden yok? 30 Ekim Cuma Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yaptı?

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Kızılcık Şerbeti, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Show TV’nin güncellenen yayın akışına göre dizi, saat 20.00’de tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizi final yapmadı; Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünün haftaya cuma yayınlanması bekleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti’ne dair bilinenler.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV ekranlarında yer alıyor; ancak yeni bölüm yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Show TV, cuma akşamı yayın akışında değişikliğe giderek dizinin yeni bölümünü bu hafta ekrana getirmeme kararı aldı. Yeni bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin kanaldan bir açıklama yapılmadı.

BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM VAR MI?

Hayır. Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizinin saat 20.00’de ekrana gelecek olan yayını, tekrar bölüm olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır. Kızılcık Şerbeti final yapmadı ve dizinin sona erdiğine dair Show TV ya da yapım şirketinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanması, yalnızca yayın akışında yapılan değişiklikten kaynaklanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünün, haftaya cuma, 6 Kasım 2026’da saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yayın saatinde değişiklik olması ihtimaline karşı izleyicilerin Show TV’nin güncel yayın akışını takip etmesi öneriliyor.

30 EKİM CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’nin 30 Ekim akşamı yayın akışında saat 18.25’te Show Ana Haber, saat 20.00’de Kızılcık Şerbeti’nin tekrar bölümü, saat 22.45’te ise Madalyon (The Medallion) filmi yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti, her cuma akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin önceki bölümleri ve fragmanları, Show TV’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.