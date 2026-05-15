Kızılcık Şerbeti ne zaman sezon finali yapacak? Kızılcık Şerbeti yeni sezon (5. sezon) ne zaman?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, hem hikâyesi hem de karakterleriyle gündemde kalmaya devam ederken, sezon finali ve yeni sezon tarihiyle ilgili sorular da yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle “Kızılcık Şerbeti ne zaman sezon finali yapacak?” ve “Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman” soruları izleyiciler tarafından sıkça gündeme taşınıyor. Dizinin 4. sezon sürecini tamamlamaya hazırlandığı, kulislerde ise 5. sezon ihtimalinin güçlü şekilde konuşulduğu ifade ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali tarihiyle ilgili detaylar netlik kazandı. Dördüncü sezonuyla ekran macerasına devam eden yapımın, 15 Mayıs Cuma akşamı 137. bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Dizinin, bu bölümün ardından 22 Mayıs Cuma günü yayınlanacak 138. bölümüyle birlikte sezon arasına girmesi bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman sorusu da en az sezon finali kadar merak ediliyor. Resmî bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da televizyon kulislerinde yeni sezonun Eylül ayında ekranlara dönmesinin beklendiği konuşuluyor. Bu beklenti, dizinin önceki sezon başlangıç takvimleriyle de örtüşen bir tablo ortaya koyuyor.

Yapım şirketi ile kanal yönetimi arasında yeni sezon planlamalarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü, dizinin başarısı nedeniyle 5. sezon ihtimalinin güçlü şekilde değerlendirildiği belirtiliyor. Hatta kulislerde 5. sezon onayının neredeyse kesin gözüyle bakıldığı yönünde değerlendirmeler bulunuyor. Yeni sezonda hikâyenin daha da genişlemesi, karakter kadrosuna yeni isimlerin dahil edilmesi ve mevcut ilişkilerin daha derin çatışmalarla ilerlemesi bekleniyor. Bu kapsamda Murat Aygen isminin de yeni sezon için konuşulan isimler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

DİZİDE SON GELİŞMELER VE 137. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan 137. bölüm ikinci fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündem oldu. Fragmanda yer alan sahneler, yeni bölümde tansiyonun oldukça yüksek olacağını gösteriyor. Özellikle İlhami’nin şehir dışına atanması ve taşınma kararı alması, Nursema cephesinde ciddi bir tepki doğururken, bu durum karakterler arasındaki gerilimi daha da artırıyor.