Son dönemlerin popüler dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Dizinin sevilen karakteri Fatih'in ayrılık iddiaları gündemi sarsarken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Kızılcık Şerbeti Fatih diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti adlı popüler dizinin sevilen karakteri Fatih'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Fatih karakterini canlandıran oyuncunun setten ayrılma ihtimali, dizinin takipçileri arasında büyük bir endişe yarattı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih'in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril'in Sönmez'i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa'nın Nilay'a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

