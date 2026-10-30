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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 30 Ekim Cuma bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 30 Ekim Cuma bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?
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Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’ni takip eden izleyiciler, cuma akşamı yayın akışını merakla araştırıyor. Kanalın yayın akışında son dakika değişikliğe gitmesiyle birlikte “Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?” ve “yeni bölüm yayınlanacak mı?” soruları gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV ekranlarında yer alıyor; ancak yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Show TV’nin güncellenen yayın akışına göre dizi, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün ise haftaya cuma yayınlanması bekleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti’ne dair bilinenler.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Evet, Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV’de yer alıyor. Ancak saat 20.00’de ekrana gelecek yayın, dizinin yeni bölümü değil, tekrar bölümü olacak.

30 EKİM CUMA KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Hayır. Show TV, yayın akışını güncelleyerek Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki yeni bölümünü ekrana getirmeme kararı aldı. Yeni bölümün neden yayınlanmadığına ilişkin kanaldan bir açıklama yapılmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır. Kızılcık Şerbeti final yapmadı ve dizinin sona erdiğine dair Show TV ya da yapım şirketinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanması, yalnızca yayın akışında yapılan değişiklikten kaynaklanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünün, haftaya cuma, 6 Kasım 2026’da saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yayın saatinde değişiklik olması ihtimaline karşı izleyicilerin Show TV’nin güncel yayın akışını takip etmesi öneriliyor.

30 EKİM CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’nin 30 Ekim akşamı yayın akışında saat 18.25’te Show Ana Haber, saat 20.00’de Kızılcık Şerbeti’nin tekrar bölümü, saat 22.45’te ise Jackie Chan’in başrolünde yer aldığı Madalyon (The Medallion) filmi yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti, her cuma akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin önceki bölümleri ve fragmanları, Show TV’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada “Kızılcık Şerbeti canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar, çoğunlukla resmi olmayan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi riskler taşıyor. Dizi zaten Show TV’den şifresiz yayınlandığı için resmi kanalın tercih edilmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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