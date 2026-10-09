Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yapacak? Kızılcık Şerbeti senaristleri diziden neden ayrıldı?

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda senaryo ekibinde yaşanan değişiklikle gündeme geldi. Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeden ayrılacağının öğrenilmesi, yapımın geleceğine ilişkin soruları beraberinde getirdi. Peki, Kızılcık Şerbeti bitti mi, final mi yapacak? Senaristler diziden neden ayrıldı? Detaylar..

KIZILCIK ŞERBETİ BİTTİ Mİ?

Show TV'de yayınlanan ve Gold Film imzası taşıyan Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla ekranlardaki yerini alıyor. Dizinin senaryo ekibinde yaşanan ayrılık gelişmesi, izleyicilerin yapımın yayın hayatına devam edip etmeyeceğini araştırmasına neden oldu.

Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeden ayrılacağının açıklanmasının ardından dizinin sona ereceğine ilişkin sorular gündeme geldi. Ancak Kızılcık Şerbeti'nin bittiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda dizinin final yapacağı kesinleşmiş değil.

Senaryo ekibindeki değişikliğin ardından yapımın yeni senaristlerle yoluna devam etmesi bekleniyor. Dizinin bundan sonraki senaryo sürecinin nasıl şekilleneceği ve yeni senaristlerin kim olacağı ise henüz belli olmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeden ayrılacak olması, yapımın sona ereceği anlamına gelmiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SENARİSTLERİ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeden ayrılık kararının, yapım şirketiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alındığı bildirildi. Diziyi ilk bölümünden itibaren kaleme alan ikilinin Gold Film ile yürüttüğü iş birliğinin sona ereceği belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre tarafların senaryonun yürütülme sürecinde yaşanan anlaşmazlığın ardından karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldığı ifade edildi. Ayrılığın dizinin 143. bölümü itibarıyla gerçekleşeceği açıklandı.

Senaryo ekibindeki bu değişiklikle birlikte Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristlerinin kim olacağı da merak konusu oldu. Ancak yeni isimlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni senaryo ekibiyle yoluna devam etmesi beklenirken, ayrılığın ardından yapımın geleceğine ilişkin kesinleşmiş yeni bir bilgi paylaşılmadı.