Kızılcık Şerbeti 147. bölüm full HD CANLI izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izleme linki var mı SHOW TV?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu bir cuma akşamı izleyicileri bekliyor. Show TV'nin sevilen dizisi bu akşam yayınlanacak 147. bölümünde Çimen'in Ünal Köşkü'nü karıştıracak itirafına, Lider ile Asil'in gözaltına alınmasına ve Başak'ın Fatih'ten boşanmak istemesine sahne olacak. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler, diziyi canlı ve full HD olarak nereden izleyebileceklerini araştırıyor.
Kızılcık Şerbeti 147. bölüm, 20 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de canlı olarak yayınlanacak. Dizi, Show TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ve kanalın mobil uygulaması üzerinden internetten full HD kalitede canlı izlenebiliyor. Bölümü kaçıranlar ise yayının ardından Kızılcık Şerbeti son bölümü Show TV'nin resmi dijital platformlarından tek parça olarak izleyebilecek. Kızılcık Şerbeti 147. bölüm full HD canlı izle, Kızılcık Şerbeti son bölüm izleme linki var mı, yeni bölümde neler olacak ve dizinin oyuncuları kimler soruları bu akşam öncesinde en çok merak edilen konular arasında. İşte Kızılcık Şerbeti 147. bölüm izleme seçenekleri ve bölüme dair tüm detaylar.
KIZILCIK ŞERBETİ 147. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kızılcık Şerbeti 147. bölüm bu akşam, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.
KIZILCIK ŞERBETİ 147. BÖLÜM FULL HD CANLI İZLE
Kızılcık Şerbeti'ni televizyon başında izleyemeyecek olanlar, yeni bölümü Show TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ya da Show TV mobil uygulaması üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Bu platformlara bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı televizyonlardan erişmek mümkün.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ VAR MI?
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü, televizyon yayını tamamlandıktan sonra Show TV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformlarında tek parça olarak yayınlanıyor. Dizinin önceki bölümlerine ve fragmanlarına da aynı kanallardan ulaşılabiliyor.
İzleyicilerin, izinsiz yayın yapan ve kişisel bilgi talep edebilen korsan sitelere itibar etmemesi, diziyi yalnızca resmi kanallardan izlemesi öneriliyor.
KIZILCIK ŞERBETİ 147. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömer'in elde ettiği ses kaydını polise teslim etmesiyle yurt dışına kaçmaya hazırlanan Lider yakalanıyor. Soruşturmanın genişlemesiyle Asil de gözaltına alınıyor. Ünal ailesi, holdingdeki haklarını geri almak için harekete geçerken Nursema'nın Asil için duyduğu endişe giderek artıyor.
Ünal Köşkü'nde düzenlenen şükür mevlidi, Çimen'in gelişiyle büyük bir krize dönüşüyor. Çimen, tüm ailenin önünde Ayşin'in hamilelik yalanını ortaya çıkarıyor ve Emir'den bebek beklediğini açıklıyor. Gerçeği bilip sakladığı anlaşılan Salkım, Kıvılcım'ın öfkesiyle karşı karşıya kalıyor; tartışmaya Abdullah da dahil oluyor. Çimen ile Emir'in yeniden evlenme ihtimali ise Kıvılcım ve Salkım'ın tepkisini çekiyor.
Tedavisinin olumlu sonuçlandığını öğrenen Başak, Fatih'ten boşanma sürecini başlatmasını istiyor. Abdullah'ın "Herkes yerini bilsin, kendi düzenini kursun" çıkışının ardından Başak'ın bavulunu toplaması merak uyandırıyor. Kızı Çimen'e söz geçiremeyen Kıvılcım ise derdini Ömer'e açıyor ve ikili arasında yeni bir yakınlaşma başlıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Lider'in Cemo'nun babası olduğunun ortaya çıkması, Başak ile Fatih'in evliliğini derin bir krize sürüklüyor. Başak'ın sakladığı gerçekler karşısında güveni sarsılan Fatih boşanmaya karar veriyor. Sırrın Elif aracılığıyla Ünal Köşkü'ne ulaşması aile içindeki gerilimi tırmandırırken, Lider babalık davası açarak Cemo'yu almak istiyor.
Emir ile Ayşin'in nikâh alışverişine tanık olan Çimen, yaşadığı büyük stresin ardından sürpriz bir test sonucuyla sarsılıyor. Ayşin'in hamilelik yalanı ise Buğra ve Elif tarafından Salkım'a iletiliyor. Nursema mucizevi hikâyesiyle Kıvılcım'ın programına konuk olurken, Asil onu yeniden kazanmak için plan yapıyor ancak Lider'le yürüttükleri iş tehlikeye giriyor.
Ömer, Abdullah'a ve kendisine kurulan tuzakların arkasında Lider'in olduğunu öğreniyor. Hesaplaşma anında Lider'in Ömer'e silah doğrultması bölüme damgasını vuruyor; bu tehlikeli yüzleşmenin beklenmedik tanığı ise Kıvılcım oluyor.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİMLER?
Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Murat Aygen (Lider), Servet Pandur (Asude) ve Asena Keskinci (Çimen), dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?
Kızılcık Şerbeti, birbirinden çok farklı değerlere ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin, Ünaller ile Kıvılcım'ın ailesinin, evlilik bağıyla bir araya gelmesinin ardından yaşananları konu alıyor. Muhafazakâr ve modern dünya görüşlerinin çatıştığı hikâyede aile içi çatışmalar, aşk, sadakat ve geçmişin sırları her bölümde yeni gerilimlere yol açıyor.
Gold Film imzalı dizinin yapımcılığını Faruk Turgut üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken senaryo Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'e ait.