Kızılcık Şerbeti 138. bölüm son bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Her yeni bölümüyle gündeme oturan Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayın hayatına devam ediyor. Bu akşam dizinin 122. bölümü ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başak aşkına yenik düşmüş, dayanamayıp Fatih’e geri dönmüştür. İkisi de bundan böyle evlilikleri için savaşmaya çok kararlıdır. İlk olarak ayrı eve çıkmayı planlarlar ancak bu iş Abdullah’ın hiç hoşuna gitmeyecektir. Küçük Abdullah iyileşmiş hem de konuşmaya başlamıştır. Nilay bu konuda kendisine yardım eden Salkım’dan hem özür dileyecek hem de ona bir hediye alacaktır. Eş bulma uygulamasından tanıştığı ve birlikte olduğu Buğra’ya ulaşamayan Elif iyice zıvanadan çıkıp adamın evine basacak, karşılığında daha büyük bir dert ile karşı karşıya kalacaktır. Çimen okulda kendi yüzünden çıkan kavga nedeniyle okuldan atılacak, bu durum Emir ile arasında büyük bir kavgaya neden olacaktır. Ömer’le aralarındaki gerginliğe son vermek için harekete geçen Kıvılcım, ne yazık ki çok geç kaldığının farkında değildir.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı sosyal çevrelere sahip iki aileden gelen Doğa ve Fatih’in evliliğini merkezine alıyor. Bu evlilik, kültürel farklılıkların aileler arasında çatışmaya dönüşmesine yol açıyor. Defne’nin Fatih’e yakınlaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl’ın yardımıyla gerçeğin ortaya çıkması olayların seyrini değiştiriyor. Beril’in Sönmez’i kaçırması ve ardından intihar etmesi aileleri derinden sarsar. Mustafa’nın Nilay’a karşı sert tavırları tepki toplarken, Işıl’ın eski sevgilisi Leo’nun sahneye çıkması olayları daha da karmaşık hale getirir. Leo’nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay’ın öğrendiklerini Nursema’ya aktarması yeni krizlerin kapısını aralar.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer’in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti, her hafta Show TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca dizi tekrar bölümleri ve çevrim içi yayınlarıyla kanalın resmi dijital platformu üzerinden de takip edilebiliyor.