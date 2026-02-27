Kızılcık Şerbeti 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 128. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için "Kızılcık Şerbeti 128. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Fatih ve Başak'ın arasındaki gerilim artık geri dönülmez bir noktadadır ancak ikisi de açık konuşmaya hala hazır değildir. Fatih'in Başak'a çaktırmadan yapacağı bir iki küçük hamle boşanmalarına engel olur. Bade ise Ömer'den ayrılmamak için yine bir kumpas kuracak ancak bu kez yaptığı oyun işe yaramayacaktır. Ramazan dolayısıyla Abdullah büyük bir çadır kurdurarak iftar yemeği verir. İlhami babasına Nursema'ya hala âşık olduğunu itiraf edecek, Ulvi bu işten hiç memnun olmayacaktır. İlhami ve Nursema'nın yakınlaştığını gören Asil, Elif ile işleri hızlandırmaya karar verir, Elif bu işe dünden razıdır. Salkım'ın arkadaşının oğlu Yağız, Nilay'a yaklaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ömer ve Kıvılcım'ın oğlu Kemal'in karışmış olabileceği ihtimali her ikisini de diken üstünde tutarken, Nursema ve İlhami'nin nikâh günü sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

128. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 128. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kıvılcım ve Ömer'in en zor anlarında yanlarında olan Salkım'ın annelik üzerine söyledikleri yüreklere dokunuyor. Ömer ve Kıvılcım için en büyük sınav, kendi evlatları gibi gördükleri Kemal'i ailesine teslim etmek oluyor. Duygu dolu anların ardından Asil'in kanalına gelen gizemli kadının kim olduğu merak konusu olurken, bu durum Elif ile arasının açılmasına neden oluyor. Nilay ise hayatına yeni birini alma konusunda suçluluk duygusu yaşarken, en büyük desteği Nursema'dan görüyor. Tanıtıma damga vuran anlardan biri de Tuncay'ın Başak'ın hamile olduğunu açıklaması oluyor. Yayınlanacak yeni bölümde Fatih'in vereceği tepki şimdiden büyük merak uyandırıyor.