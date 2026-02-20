Kızılcık Şerbeti 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 127. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV Kızılcık Şerbeti 117. bölüm izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için "Kızılcık Şerbeti 127. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Asude ve Asil'in, Elif'i istemeye geldikleri gece Elif'in; Asil ve Nursema arasında gizli bir aşk olduğunu iddia etmesi geceye bomba gibi düşer. Ünal ev karışır, herkes birbirinin üstüne yürür. Bu olay Nilay ve Nursema'nın yakınlaşmasına neden olurken, Abdullah herkesi sakinleştirmeye çalışacaktır. Bade'nin foyası ortaya çıkmış, Ömer ondan boşanmak istediğini söylemiştir. Ancak Bade'nin boşanmaya hiç niyeti yoktur. Bu sefer başka bir oyun ile Ömer'i sıkıştırmaya kalkar. Evinde yaşanan rezaleti kapamak için harekete geçen Nursema, İlhami'den yardım ister. Bu durum ikilinin yakınlaşmasına vesile olacaktır. Asil ise Elif'ten bir süre düşünmek için süre ister. Elif yıkılır ama yapacak bir şeyi yoktur. Nilay'ın dükkanında karşılaştığı arkadaşı Salkım'dan oğlu ve Nilay için araya girmesini rica eder. Salkım hevesle bu işe kalkıştığında karşısında tüm aileyi bulacaktır.Asil'in platformunun tanıtım gecesi tüm aileleri bir araya getirecek, gecede Fatih ve Başak'ın arasındaki gerilim iyice su yüzüne çıkacaktır.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

127. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 127. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başak, Fatih'i Salkım'a karşı korurken Salkım evin iplerini tamamen eline alma planları yapıyor. Aklıyla kalbi arasında savrulan Nursema zor bir seçimle yüzleşirken Abdullah, Ulvi'yle çocuklarının kaderini belirleyecek kritik bir hamleye hazırlanıyor. Nursema'nın evlilik haberi Asil cephesinde fırtına koparırken, Çimen Emir'in değişiminin sandığından çok daha derin olduğunu düşünüyor. Sevtap, Nilay'a geçmişi geride bırakıp kendi hayatına yönelmesi gerektiğini hatırlatıyor. Tanıtımın çarpıcı finalinde ise Kemal'in Kıvılcım ve Ömer'in oğlu olmadığı gerçeği gün yüzüne çıkıyor. Yeni bölüm, dengeleri altüst edecek gelişmeleriyle şimdiden nefesleri kesiyor.