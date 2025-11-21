Kızılcık Şerbeti 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gold Film imzası taşıyan yapım, ilk kez 13 Ekim 2022'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın bulunduğu dizinin senaryosunu Melis Civelek yazıyor. Her hafta gündeme oturan yapım; etkileyici sahneleri, güçlü hikâyesi ve karakterleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ise hem yeni bölümü canlı takip edebilmek hem de önceki bölümlerde neler yaşandığını hatırlamak için araştırmalarını sürdürüyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nilay'dan öğrendikleriyle Asil'in karşısına dikilen Mustafa, bedelini ödeyerek ondan istediği bilgileri almak üzere sözleşir. Mustafa'nın davranışlarındaki değişiklikten şüphelenen Işıl, Nilay'ı sıkıştırarak ondan bilgi almaya çalışır. Nursema ve Firaz'ın ilişkileri gayet iyi gidiyordur. Firaz karısına sürpriz doğum günü partisi yapmaya karar verir. Ancak beklenmeyen bir konuğun gelişiyle parti cehenneme döner. Firaz için artık yolun sonu gelmiştir. Ömer'in yaptığı düşünülen trafik kazasını araştırmaya girişen Kıvılcım, Asil'in de yardımıyla gerçeğe ulaştığında Ömer hürriyetine kavuşur. Asil'den aldığı delillerle Işıl'ın ne yaptığına iyice emin olan Mustafa, intikamını almak üzere harekete geçer.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

115. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 115. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Kıvılcım, Fatih, Nursema, Nilay ve Abdullah'ın mezar başında sevdiklerine veda etmesi duygu dolu anlara sahne oluyor. Kıvılcım ve Ömer arasında tansiyon yükselirken Asude, yasta olan Kıvılcım'a destek oluyor. Ömer'in; Tuncay ve Başak'la buluşması dikkat çekerken Abdullah ve Salkım'ın yüzükleri takılıyor. Çimen'in, sevgilisi Emir'in Salkım'ın oğluolduğunu öğrendiği sarsıcı tanıtımda köşkte Salkım'ın gelişiyle suların durulmayacağı ortaya çıkıyor.