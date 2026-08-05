Ankara'nın en bilinen alışveriş merkezlerinden biri olan Kızılay AVM ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. "Kızılay AVM kapandı mı?" ve "Kızılay AVM açık mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, alışveriş merkezinin mevcut faaliyet durumu ve ziyaret saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Güncel açıklamalar ve resmi bilgiler doğrultusunda Kızılay AVM'nin son durumu merak konusu olmaya devam ediyor.

KIZILAY AVM KAPATILDI MI? ANKARA'NIN MERKEZİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Ankara'nın en yoğun noktalarından biri olan Kızılay AVM ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkentte alışveriş yapmak ve metro bağlantısını kullanmak isteyen vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Kızılay AVM, kapsamlı tadilat ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Yaşanan gelişmenin ardından "Kızılay AVM kapandı mı?", "Kızılay AVM açık mı?" soruları kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

KIZILAY AVM FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Edinilen bilgilere göre Kızılay AVM'de başlatılan kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında alışveriş merkezinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Çalışmalar öncesinde AVM bünyesinde hizmet veren mağazalar tamamen tahliye edilirken, ziyaretçi girişleri de kapatıldı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede, tadilat süresince vatandaşların AVM'ye giriş yapmasına izin verilmiyor.

MAĞAZALAR BOŞALTILDI, TABELALAR KALDIRILDI

Tadilat süreci kapsamında AVM içerisindeki tüm mağazaların boşaltıldığı görüldü. Bunun yanı sıra dış cephede yer alan mağaza tabelaları da sökülmeye başlandı. Ortaya çıkan görüntüler, Kızılay AVM'de yalnızca bakım çalışması değil, daha kapsamlı bir dönüşüm ve yenileme projesinin hayata geçirileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

METRO ÇIKIŞI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Çalışmalar yalnızca alışveriş merkezini değil, ulaşımı da etkiledi. Kızılay AVM'ye doğrudan bağlantı sağlayan metro çıkışlarından biri tadilat nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için diğer metro çıkışlarını kullanmaları gerektiğini belirtti.

KIZILAY AVM NE ZAMAN AÇILACAK?

Kızılay AVM'nin yeniden hizmete açılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tadilat ve dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasının ardından alışveriş merkezinin modern bir görünümle yeniden ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor. Sürece ilişkin yeni açıklamalar geldikçe kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.