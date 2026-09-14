Kıvanç Tatlıtuğ SON DAKİKA! Kıvanç Tatlıtuğ evi temizlik işçisi olayı nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde meydana gelen ve Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olay, sonrasında yaşanan gelişmelerle yeniden gündeme geldi. Evde temizlik yaptığı sırada çatıdan düştüğü belirtilen Yangibayev’in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Süreçte tadilat işlerini gerçekleştiren firma yetkilisinin gözaltına alınması ve ardından gündeme getirdiği sözleşme iddiası dikkat çekti. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ evi temizlik işçisi olayı nedir? Detaylar...

KIVANÇ TATLITUĞ SON DAKİKA!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinin bahçesinde 31 Ağustos tarihinde meydana geldiği belirtilen olayda, Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev’in çatıdan düşerek ağır yaralandığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Yangibayev’in evde temizlik yapmak için bulunduğu sırada çatıdan düştüğü aktarıldı. Olayın ardından evdeki tadilat işlerini gerçekleştiren firma sahibi A.A. gözaltına alındı.

A.A.’nın verdiği ifadede Yangibayev’in kendi çalışanı olmadığını ve kendisine çatıya çıkması yönünde herhangi bir talimat vermediğini söylediği belirtildi. A.A., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından süreçte bu kez A.A.’nın gözaltında bulunduğu sırada yaşandığını öne sürdüğü bir sözleşme iddiası gündeme geldi. A.A., Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı olduğunu belirttiği İ.A.’nın kendisini ziyaret ettiğini ve üç sayfalık bir sözleşme imzalattığını öne sürdü.

A.A., sözleşmenin yalnızca ilk sayfasındaki “boya ve tadilat” ifadesini gördüğünü, diğer sayfaların içeriğini okumadığını ve daha sonra belgenin geçmiş tarihli olarak düzenlendiğini düşündüğünü iddia etti. A.A., yaşanan kazanın sorumluluğunun kendisine yüklenmeye çalışıldığını düşündüğünü de öne sürdü.

A.A.’nın avukatı Fatma Uluca Telli’nin ise yaşananların ardından savcılığa başvurduğu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı İ.A. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddia edildi. Söz konusu başvuruda sözleşmenin aslının incelenmesinin talep edildiği belirtildi.

Gündeme gelen iddiaların ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı tarafından yapılan açıklamada ise olayın farklı bir çerçevede gerçekleştiği belirtildi.

ATEŞ HUKUK BÜROSU'NDAN AÇIKLAMA

Ateş Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Kıvanç Tatlıtuğ’un evinin bahçesinde meydana gelen kazayla ilgili kamuoyuna yansıyan haberler nedeniyle açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Tatlıtuğ ve ailesinin şehir dışında bulunduğu dönemde evin bahçesindeki tadilat ve inşaat çalışmalarının Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Çalışmaların dördüncü gününde firma yetkilisinin, yevmiye usulü çalışan bir kişiyi Tatlıtuğ veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirdiği belirtildi.

Ateş Hukuk Bürosu'nun açıklaması şöyle:

“Müvekkilimiz Kıvanç Tatlıtuğ’un evinin bahçesinde 31 Ağustos tarihinde meydana gelen kazaya ilişkin kamuoyuna yansıyan yanlış haberler nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Müvekkilimiz ve ailesinin şehir dışında bulunduğu dönemde evinin bahçesindeki tadilat ve inşaat işleri Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütülmüştür. Çalışmaların 4. gününde firma yetkilisi, yevmiye usulü çalışan bir kişiyi, müvekkilimin veya çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmaksızın çalışma alanına getirmiştir. Firma yetkilisi bu hususu emniyette verdiği ifadesinde de açıkça belirtmiştir. Konu ile ilgili müvekkilimiz hakkında yasa gereği bir soruşturma yürütülmemiştir. Müvekkilimiz, insani ve vicdani sorumluluk anlayışıyla olayın ilk gününden itibaren yaralanan kişinin ailesiyle iletişime geçmiş, hastane, bakım ve tedavi süreci ile masrafları ve yakınlarının ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiştir. Bu ilgi ve desteği halen devam etmektedir. Firma yetkilisi, Atilla A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup hukuki süreç tarafımızca yakından takip edilmektedir. Söz konusu olaya sebebiyet verenler hakkında ayrıca şikayette bulunulacağını ve dava açılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ateş Hukuk Bürosu”