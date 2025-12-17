Kısmet tüm bölümleri izle: Kısmet dizisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. bölüm nereden izlenir?

Kısmet dizisinin tüm bölümleri izleyiciyle buluşuyor. 1'den 10'a kadar olan bölümler, karakterlerin yaşadığı sürprizler ve duygusal çatışmalarla dolu hikâyeyi merak edenleri ekrana çekiyor. Peki, Kısmet'in 1, 2, 3, 4… tüm bölümlerini nereden izleyebilirsiniz? Diziyi kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için seçenekler neler? Ayrıntılar haberin devamında…

KISMET DİZİSİ BÖLÜMLERİ İZLE!

Kısmet dizisinin bütün bölümlerini izlemek için tıklayın.

KISMET DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Kısmet dizisi, yaz sezonunda FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. İlk bölümü 16 Haziran 2023 Cuma günü yayımlanan dizi, toplam 10 bölüm süren bir sezonla ekran serüvenini tamamladı. Yayınlandığı dönemde özellikle Cuma akşamları izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Final bölümü ise 25 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanarak dizinin hikâyesi sonlandırıldı. Kısmet, kısa süreli olmasına rağmen romantik drama türünde yaz sezonunun dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

KISMET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kısmet, aşk, dostluk ve komşuluk temalarını ön plana çıkaran sıcak bir hikâyeye sahip. Dizi, yıllardır birbirine komşu olan Doğan ve Melike'nin hikâyesini anlatıyor. Çocukluklarından beri birbirlerine karşı özel duygular besleyen bu iki karakter, yaşamlarının farklı dönemlerinde çeşitli engellerle karşılaşıyor.

Doğan bir avukat olarak yoğun bir iş temposuna sahipken, Melike'nin hayatında da kendi zorlukları bulunuyor. Dizide yalnızca ana karakterlerin değil, apartmanda yaşayan diğer komşuların da hayatlarına dair kesitler sunuluyor. Böylece hem romantizm hem de günlük hayatın renkli detayları izleyiciye aktarılıyor. İzleyenler, karakterlerin duygusal çatışmalarını ve aralarındaki bağı merakla takip ediyor.

KISMET DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kısmet dizisi FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yayın günleri genellikle Cuma akşamları olarak belirlendi ve saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Kanal, diziyi yaz sezonunda yayınlayarak izleyiciye romantik ve sıcak bir hikâye sunmayı amaçladı. FOX TV'nin yaz programları arasında kısa sürede dikkat çeken dizi, özellikle genç izleyiciler ve romantik drama sevenler tarafından ilgiyle takip edildi.