Kıskanmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak. Bu akşam Kıskanmak yok mu, Kıskanmak neden yok?

Sevilen dizi Kıskanmak’ın yeni bölümüyle ilgili belirsizlik izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. “Kıskanmak bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” soruları sıkça aranırken, dizinin yayın gününde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Yapımcı ve kanal cephesinden gelecek açıklamalar bekleniyor.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

31 Mart 2026 Salı akşamı ekranlarda olması beklenen Kıskanmak dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı. Dizinin yayın akışından çıkarılmasının nedeni, aynı saatlerde oynanan Türkiye - Kosova milli maçı oldu. Milli maçın geniş izleyici kitlesi nedeniyle televizyon kanalları yayın planında değişikliğe gitti. Bu yüzden dizinin yeni bölümü yerine önceki bölümün tekrarı yayınlandı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümünün 7 Nisan 2026 Salı akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yayın akışı normale döndüğünde, Kıskanmak kaldığı yerden hikayesini sürdürmeye devam edecek.

DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE BEKLENEN GELİŞMELER

Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizide, yeni bölümde hikayenin kritik gelişmelerle devam etmesi öngörülüyor. İzleyiciler, karakterler arasındaki gerilim ve sürpriz olayları merakla bekliyor.

NOW TV 31 MART 2026 YAYIN AKIŞI

• 07:30 – İlk Bakış

• 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

• 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

• 12:30 – Yasak Elma

• 13:30 – En Hamarat Benim

• 16:30 – Kıskanmak (yeni bölüm tekrarı)

• 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

• 20:00 – Kıskanmak (27. bölüm tekrarı)

• 00:00 – Yeraltı

• 02:45 – Şevkat Yerimdar