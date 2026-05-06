Kıskanmak final mi yapıyor, Kıskanmak neden final yapıyor, Kıskanmak bitti mi?
Televizyon dünyasında büyük ses getiren Kıskanmak dizisi hakkında son günlerde yayılan iddialar, izleyicileri derin bir merak içerisine sürükledi. Sosyal medyada ve dizi kulislerinde hızla yayılan "Kıskanmak final mi yapıyor, Kıskanmak bitti mi?" soruları, projenin takipçilerini endişelendirirken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklama bekleniyor.
Yayınlandığı ilk günden bu yana dramatik kurgusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kıskanmak dizisinde yolun sonuna mı gelindi? Arama motorlarında en çok sorgulanan "Kıskanmak neden final yapıyor, dizinin bitiş sebebi ne?" başlıkları altında, yapımın düşük izlenme oranları mı yoksa hikaye akışının tamamlanması mı olduğu araştırılıyor. Kanal yönetimi ve yapımcı şirket arasındaki son görüşmelerden çıkan kararları, dizinin ne zaman ekranlara veda edeceğini ve final bölümünde yaşanacak sürpriz gelişmeleri sizler için derledik.
KISKANMAK DİZİSİ EKRANLARA VEDA EDİYOR
NOW TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı projesi Kıskanmak için final kararı resmileşti. Başrollerini usta isimlerin paylaştığı dizi, ekran macerasını noktalamak üzere son hazırlıklarını tamamladı. Yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği dizinin setinde çekimler sona ererken, tüm ekip bir araya gelerek veda pastası kesti ve bu zorlu serüvene nokta koydu.
FİNAL TARİHİ VE BÖLÜM SAYISI NETLEŞTİ
İzleyicilerin merakla beklediği "Kıskanmak ne zaman bitecek?" sorusu yanıt buldu. Gelen bilgilere göre dizi, 19 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak olan 33. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak. Bu tarih itibarıyla yapım, ekran yolculuğunu resmen tamamlamış olacak.
TARTIŞMALI SAHNELER VE TEPKİLER ETKİLİ OLDU
Dizinin final kararı almasındaki en büyük etkenlerden birinin, son bölümlerde işlenen "çarpık ilişki" temaları olduğu iddia ediliyor. Üç kadın karakterin eşleri dışındaki kişilerden hamile kalması gibi senaryo detayları, izleyiciler tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen eleştirilerin ardından RTÜK’e yapılan başvurular ve toplumsal hassasiyetlerin, yapım ve kanal yönetiminin bu kararı almasında rol oynadığı belirtiliyor.
FİNAL BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?
Dizinin 33. bölümünde tüm sırlar gün yüzüne çıkacak ve hesaplaşmalar tamamlanacak:
• MEDİHA’NIN YÜZLEŞMESİ: Mediha, demir parmaklıklar ardında kendi geçmişiyle hesaplaşırken hayatının en kritik kararını verecek.
• CİHAN’IN ŞOKU: Cihan, Seniha’nın söylediği yalanların ağırlığı altında ezilirken, sevdiği kadının sakladığı büyük sırlarla yüzleşmek zorunda kalacak.
• NALAN’IN TEHLİKELİ ADIMI: Mükerrem’den kurtulmak için her şeyi göze alan Nalan, geri dönüşü olmayan riskli bir hamle yapacak.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.