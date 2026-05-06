Kıskanmak final mi yapıyor, Kıskanmak neden final yapıyor, Kıskanmak bitti mi?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dramatik kurgusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kıskanmak dizisinde yolun sonuna mı gelindi? Arama motorlarında en çok sorgulanan "Kıskanmak neden final yapıyor, dizinin bitiş sebebi ne?" başlıkları altında, yapımın düşük izlenme oranları mı yoksa hikaye akışının tamamlanması mı olduğu araştırılıyor. Kanal yönetimi ve yapımcı şirket arasındaki son görüşmelerden çıkan kararları, dizinin ne zaman ekranlara veda edeceğini ve final bölümünde yaşanacak sürpriz gelişmeleri sizler için derledik.

KISKANMAK DİZİSİ EKRANLARA VEDA EDİYOR

NOW TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı projesi Kıskanmak için final kararı resmileşti. Başrollerini usta isimlerin paylaştığı dizi, ekran macerasını noktalamak üzere son hazırlıklarını tamamladı. Yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği dizinin setinde çekimler sona ererken, tüm ekip bir araya gelerek veda pastası kesti ve bu zorlu serüvene nokta koydu.