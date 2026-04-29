Kıskanmak final mi yapacak, Kıskanmak neden final yapıyor?

Reyting listelerinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Kıskanmak neden final yapıyor sorusu, dizi dünyasında en çok konuşulan başlıklar arasında yerini aldı. Senaryonun gidişatı ve izlenme oranları üzerinden yapılan değerlendirmeler, sevilen yapımın yayın hayatının sonuna geldiği sinyallerini veriyor. Peki, hikaye kurgusu mu tamamlandı yoksa düşük reytingler mi bu kararda etkili oldu? İzleyicileri üzen Kıskanmak final kararı arkasındaki gerçek nedenleri, oyuncu kadrosunun açıklamalarını ve final bölümünde yaşanacak muhtemel sürprizleri haberimizde sizler için derledik.

KISKANMAK FİNAL Mİ YAPIYOR?iYayın hayatına büyük iddialarla başlayan ancak içerdiği temalar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Kıskanmak dizisi final yapıyor. Sezon sonuna doğru ekran yolculuğunu noktalayacak yapımlar arasına giren dizi, hikayesini Mayıs ayı içerisinde tamamlayarak izleyicisine veda edecek. Yapım ekibi ve kanaldan gelen bilgiler doğrultusunda, dizinin yeni sezonda devam etmeyeceği kesinleşmiş durumda.

KISKANMAK FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

İzleyicilerin merakla beklediği final tarihi netlik kazandı. Kıskanmak dizisi, 19 Mayıs 2026 Salı günü ekranlara gelecek olan 33. bölümüyle yayın hayatına son verecek. 31. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte olayların iyice düğümlendiği görülürken, büyük finalin nasıl bir sonla biteceği şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

KISKANMAK NEDEN FİNAL YAPIYOR? RTÜK CEZALARI VE REYTİNG ETKİSİ

Dizinin veda kararının arkasında birden fazla önemli neden bulunuyor. En dikkat çekici etken, geçtiğimiz Şubat ayında RTÜK tarafından verilen idari para cezası oldu. Evlilik dışı ilişkiler ve ihanet temalarının yoğun işlenmesi nedeniyle toplumsal değerlere aykırılık gerekçesiyle inceleme altına alınan dizi, yayın ihlalleriyle gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra, izlenme oranlarının (reyting) kanalın ve yapımcının beklentilerinin altında kalması, final kararını kaçınılmaz kıldı.

YENİ SEZON OLACAK MI?

Dizinin takipçilerini üzen haber kesinleşti: Kıskanmak dizisi için yeni sezon planlaması bulunmuyor. Hikaye kurgusunun 33. bölümde tamamen sona ereceği ve karakterlerin final bölümüyle izleyiciye veda edeceği belirtildi. 19 Mayıs tarihindeki veda, izleyiciler için aynı zamanda tüm soru işaretlerinin giderildiği bir son olacak.