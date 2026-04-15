Kıskanmak 29. bölüm Full HD izle! Kıskanmak yeni bölüm yayınlandı mı, neden yayınlanmadı?

Kıskanmak yeni bölüm yayınlandı mı? Televizyon dünyasında zaman zaman yaşanan ani yayın değişiklikleri, izleyici tarafında büyük soru işaretleri yaratabiliyor. Son olarak dikkat çeken gelişme ise Kıskanmak dizisinin yeni bölümünün yayın akışından çıkarılması oldu. İzleyiciler, dizinin akıbetine dair net bilgi ararken kulis bilgileri ve yayın akışı detayları gündeme oturdu. Peki, Kıskanmak yeni bölüm neden yayınlanmadı? Detaylar...

KISKANMAK YENİ BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Kıskanmak dizisinin merakla beklenen yeni bölümü, 14 Nisan 2026 akşamı izleyiciyle buluşmadı. NOW TV’nin resmi internet sitesinde paylaşılan yayın akışına göre, yeni bölüm yerine dizinin tekrar bölümü ekranlara geldi.

KISKANMAK 29. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgilere göre, dizinin 29. bölümünün yayınlanmama nedeni yeterli reklam toplanamaması olarak öne çıkıyor.

Televizyon sektöründe reklam gelirleri, özellikle prime time kuşağında yayınlanan diziler için belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle bazı durumlarda kanallar, reklam planlamasına bağlı olarak yayın takviminde değişiklik yapabiliyor.

NOW TV cephesinden henüz net bir açıklama gelmemesi, sürecin geçici bir erteleme olabileceğini düşündürüyor.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mevcut bilgilere göre Kıskanmak dizisinin 29. bölümünün 21 Nisan 2026 tarihinde yayınlanması bekleniyor. Ancak bu tarih, henüz NOW TV tarafından resmi olarak doğrulanmış değil.