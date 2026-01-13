Kıskanmak 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin afişi de büyük ses getirdi. Bu göz alıcı afiş, dizinin dramatik hikâyesini tek karede yansıtırken; karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü styling'iyle de dikkat çekiyor. Peki, Kıskanmak dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.

KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen iç dünyasına götürüyor. Tanıtımda Seniha'nın sabırla planladığı hamleler ve intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürütmeye çalışıyor.

KISKANMAK 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Kıskanmak" dizisinin 19. bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bebeğin Halit'ten olduğunu öğrenen Nüzhet, Nalan'ı terk eder. Seniha ve Nüzhet arasındaki tüm sırlar açığa çıkar. Nalan ve Mükerrem'in yüzleşmesi, beklenmedik hamlelere yol açar. Cemal Paşazade, özgürlüğünü geri almak için Savcı Cihan'la iş birliği yapar. Mücahit'in yakalanmasıyla Mediha'nın planları suya düşer. Sonunda Seniha ve Cemal Paşazade, Mediha ve Halit'i konaktan kovar.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Konaktan kovulan Halit ve Mediha, Seniha ve Cemal Paşazade'ye karşı savaş başlatır. Savcı Cihan'ın boşanmak üzere olduğu eşi başsavcı Defne, Paşazade dosyasını ondan alır. Seniha, başsavcıyla görüşme yapar. Nalan bebeğini kaybeder, Mükerrem ise hamile olduğunu öğrenir. Cemal Paşazade ve Enver yüzleşirken, Nüzhet de Orhan Erden'in oğlu olduğunu açıklar.