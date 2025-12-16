Nahid Sırrı Örik'in aynı isimli klasik romanından esinlenerek televizyona uyarlanan ve senaryosu Yılmaz Şahin tarafından kaleme alınan "Kıskanmak" dizisinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Entrikalarla dolu ilişkiler ağı, yoğun tutkular ve güç mücadelelerinin iç içe geçtiği bu yapım, izleyiciyi daha ilk bölümden itibaren içine çekecek bir dünyanın kapılarını aralıyor. Peki, "Kıskanmak" dizisinin 14. bölümünü tek parça ve yüksek kalitede izleyebileceğiniz bir bağlantı mevcut mu? Kıskanmak 14. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin oyuncu ekibinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden yetenekli ve güçlü isimler bir araya geliyor. Her biri kendi karakterine kattığı derinlikle dizinin atmosferine ayrı bir soluk getiriyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Paşazade ailesinin ihtişamlı dünyasına rağmen sevgisizliğin gölgesinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) hikâyesini merkezine alan dizi; onun geçmişle hesaplaşma sürecini ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesini konu alıyor. Derin karakter analizleri ve yoğun dramatik yapısıyla dikkat çeken "Kıskanmak", sezona damgasını vurmayı hedefliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemal'in kimliğini açıklamasıyla Paşazade ailesinde büyük yüzleşme yaşanır. Türkan, Şevket köşkünün hanımı gibi davranınca Nalan'la arası iyice gerilir. Enver, evlendikten sonra emeklilik planlarını değiştirir. Nalan, Nüzhet ve Halit'in kardeş olduğunu gerçeğiyle yüzleşir. Melek ölürken kızı Yasemin'i Seniha'ya emanet eder. Seniha küçük Yasemin'i ziyarete gittiğinde Ferhat'ı görür. Onu yakalamak isterken tuzağa düşer.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların gölgesinde şekillenen karmaşık dünyasına çekiyor. Tanıtımlarda, Seniha'nın sabırla kurduğu intikam planlarının ilk izleri görülüyor. Bu planların merkezinde ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) yer alıyor.

KISKANMAK 14. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ

Kıskanmak dizisinin tüm bölümlerine NOW platformları üzerinden erişebilirsiniz. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünü de bu platform aracılığıyla tek parça ve yüksek kalitede izleyebilir.

KISKANMAK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Cemal Paşazade dönünce, Seniha için yeni bir dönem başlar. Halit'le kardeş olduğunu öğrenen Nüzhet, önce Halit'le sonra Mediha'yla yüzleşir. Seniha, adli tıp raporuna itiraz ederken yeni savcı Cihan'la karşı karşıya gelir. Rukiye'nin ölümü, Şevket ailesini sarsar. Enver ve Türkan'ın evliliği ise köşkte şok etkisi yaratır. Kimliğini gizleyen Cemal, Halit ve Mediha'ya Cemal Paşazade olduğunu söyler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Seniha, Melek'in intikamını alır. Savcı Cihan onu polise bildirmez. Türkan, Nalan'ın bebeğinin Nüzhet'ten olmadığını öğrendiğinde kontrolü ele geçirir. Seniha, abisine bebeğin ondan olduğunu söyler. Halit, Nalan'la yüzleşir. Nüzhet, Enver'den intikam almak için büyük bir adım atar. Bu süreçte Nalan ve Cemil ona destek olur. Evliliklerini kutlamak için verdikleri davette Enver'in bayılması her şeyi alt üst eder.