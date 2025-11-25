Nahid Sırrı Örik'in aynı isimli klasik romanından esinlenerek televizyona uyarlanan ve senaryosu Yılmaz Şahin tarafından kaleme alınan "Kıskanmak" dizisinin yönetmenliğini Nadim Güç üstleniyor. Entrikalarla dolu ilişkiler ağı, yoğun tutkular ve güç mücadelelerinin iç içe geçtiği bu yapım, izleyiciyi daha ilk bölümden itibaren içine çekecek bir dünyanın kapılarını aralıyor. Peki, "Kıskanmak" dizisinin 11. bölümünü tek parça ve yüksek kalitede izleyebileceğiniz bir bağlantı mevcut mu? Kıskanmak 11. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin oyuncu ekibinde; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi birbirinden yetenekli ve güçlü isimler bir araya geliyor. Her biri kendi karakterine kattığı derinlikle dizinin atmosferine ayrı bir soluk getiriyor.

KISKANMAK DİZİSİNİN KONUSU

Paşazade ailesinin ihtişamlı dünyasına rağmen sevgisizliğin gölgesinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) hikâyesini merkezine alan dizi; onun geçmişle hesaplaşma sürecini ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesini konu alıyor. Derin karakter analizleri ve yoğun dramatik yapısıyla dikkat çeken "Kıskanmak", sezona damgasını vurmayı hedefliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seniha, gerçek babasının Orhan Erden olduğunu duyunca, bundan emin olmak ister. Nalan, yaşadığı kötü olayın ardından hamile olduğunu öğrenir. Bu haber Nalan'ı çok mutlu ederken Mükerrem ve Nüzhet için büyük şok olur. Nüzhet, Halit'in Şevket ailesiyle iş ilişkilerini bitirmeyi başarır. Seniha, Nüzhet'ten gizli yaptırdığı DNA testinde kardeş olduklarını sanır. Ancak annesi ve abisine yenilmeye niyeti yoktur. Annesini en hassas yerinden vurur. Nalan için tam her şey yolunda giderken, öyle bir gerçekle yüzleşir ki dünyası altüst olur.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaraların gölgesinde şekillenen karmaşık dünyasına çekiyor. Tanıtımlarda, Seniha'nın sabırla kurduğu intikam planlarının ilk izleri görülüyor. Bu planların merkezinde ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) yer alıyor.

KISKANMAK 11. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ

Kıskanmak dizisinin tüm bölümlerine NOW platformları üzerinden erişebilirsiniz. İzleyiciler, dizinin ilk bölümünü de bu platform aracılığıyla tek parça ve yüksek kalitede izleyebilir.

KISKANMAK 11. BÖLÜM ÖZETİ

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Seniha, annesine yaptığı tehdidi başarıyla kullanır. Ancak, Nalan'ın Nüzhet ve Mükerrem'i öğrendiğini fark edince, durumu lehine çevirecek bir plan yapar. Nalan, Mükerrem'den farklı bir yolla intikam alacaktır. Bebeğiyle ilgili beklenmedik bir sürpriz yaşayan Nalan, Nüzhet'i kaybetmemek için hemen evlenmek ister. Miras davasını sürdüren Seniha, Paşazade olduğunu kanıtlamak için savaşır. Tam her şey bitti derken, babasının geri dönmesi yeni bir başlangıç olur.