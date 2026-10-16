KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026-2027 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlarda zorunlu?

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Kış lastiği uygulamasında yeni sezon için geri sayım devam ederken özellikle ticari araç sahipleri, belirlenen tarihlere ve yasal yükümlülüklere odaklanıyor. Kış aylarında güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla uygulanan düzenlemenin kaç ay boyunca geçerli olacağı araştırılırken, şehirler arası yolculuk yapacak sürücüler de araçlarının kış şartlarına uygun olup olmadığını kontrol ediyor. 2026-2027 kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, hangi araçlar bu zorunluluk kapsamında yer alacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

2026-2027 kış sezonunda zorunlu kış lastiği uygulamasının tarihleri sürücüler tarafından araştırılıyor. Uygulamanın 15 Kasım 2026'da başlayıp 15 Nisan 2027'ye kadar sürmesi planlanıyor. Beş aylık dönemi kapsayan uygulamada, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği kullanması gerekiyor. Sürücülerin seyahat öncesinde güncel düzenlemeleri ve kendi araçları için geçerli kuralları kontrol etmesi önem taşıyor.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Zorunlu kış lastiği uygulamasının kapsamı, özellikle ticari araç kullanan sürücüler tarafından merak ediliyor. Düzenleme kapsamında şehirler arası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu tutuluyor. Hususi otomobillerde ise genel bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, kış koşullarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanılması tavsiye ediliyor. Sürücülerin hava durumunu, yol şartlarını ve lastiklerinin mevcut durumunu dikkate alması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ZORUNLU?

Kış Lastiği Uygulaması, soğuk ve yağışlı havalarda trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastiklerinin performansı ve yol tutuşu olumsuz etkilenebiliyor. Kış lastikleri ise düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyan kauçuk yapısı ve özel sırt deseni sayesinde soğuk, karlı ve yağışlı zeminlerde daha iyi tutunmaya yardımcı oluyor.

Özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda uygun lastik kullanımı, sürüş güvenliği açısından önem taşıyor. Kış lastikleri frenleme performansını ve aracın kontrolünü destekleyerek kayma riskinin azaltılmasına katkıda bulunabiliyor. Ancak lastiklerin durumu, aracın hızı ve yol şartları da güvenliği etkiliyor; kış lastiği kullanmak kazaları tamamen önlemiyor.

KIŞ LASTİĞİNİN NORMAL LASTİKTEN FARKI NEDİR?

Kış lastikleri ile yaz lastikleri arasındaki en önemli fark, kauçuk bileşimi ve sırt deseninden kaynaklanıyor. Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyacak şekilde üretilirken yaz lastikleri daha sıcak hava koşullarında performans göstermek üzere tasarlanıyor.

Kış lastiklerinin sırt deseninde bulunan kanallar ve ince kesikler, karla kaplı ve ıslak zeminlerde tutunmayı destekliyor. Yaz lastiklerinin yapısı ise sıcak havalarda yol tutuşu ve frenleme performansına odaklanıyor. Soğuk havalarda sertleşebilen yaz lastikleri, aracın yol üzerindeki kontrolünü olumsuz etkileyebiliyor.

Bu nedenle hava sıcaklıklarının düştüğü dönemlerde kış lastiğine geçiş yapılması öneriliyor. Bununla birlikte buzlu yollarda kış lastikleri de kayma riskini tamamen ortadan kaldırmıyor. Sürücülerin hızlarını düşürmesi, takip mesafesini artırması ve yol koşullarına uygun şekilde hareket etmesi gerekiyor.