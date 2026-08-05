Kirli Para filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kirli Para filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kirli Para filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kirli Para filmini izleyecek olanların merak ettiği Kirli Para konusu nedir, Kirli Para oyuncuları kimler ve Kirli Para özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİRLİ PARA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? KİRLİ PARA FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Suç ve dram türünün dikkat çeken yapımları arasında yer alan Kirli Para (The Drop), etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Dennis Lehane'in kısa öyküsünden uyarlanan film, organize suç dünyasında geçen sürükleyici olayları konu alıyor. Peki, Kirli Para filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne? İşte filme dair merak edilen tüm detaylar.

KİRLİ PARA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kirli Para filminin çekimleri ABD'nin New York eyaletinde, özellikle Brooklyn bölgesinde gerçekleştirildi. Hikâyenin geçtiği mahalle atmosferini yansıtmak amacıyla gerçek sokaklar, barlar ve çevre mekânlar kullanıldı. Brooklyn'in suç dünyasını yansıtan doğal yapısı, filmin karanlık atmosferine önemli katkı sağladı.

KİRLİ PARA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2013 yılında tamamlandı. Yönetmenliğini Michaël R. Roskam'ın üstlendiği yapım, 7 Kasım 2014 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi.

KİRLİ PARA FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin merkezinde, kuzeni Marv ile birlikte Brooklyn'de bir mahalle barını işleten Bob Saginowski yer alıyor. Bar, yerel suç örgütlerinin yasa dışı gelirlerini aklamak için kullandığı önemli noktalardan biridir. Sessiz ve sakin bir yaşam süren Bob'un hayatı, yaralı bir pitbull köpeği bulması ve Nadia ile tanışmasının ardından tamamen değişir.

Barın soyulmasıyla birlikte Bob, geçmişin karanlık sırları, acımasız gangsterler ve tehlikeli hesaplaşmaların ortasında kalır. Sadakat, vicdan ve hayatta kalma mücadelesini işleyen film, sürpriz finaliyle izleyiciyi etkileyen yapımlar arasında yer alıyor.

KİRLİ PARA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

• Tom Hardy – Bob Saginowski

• Noomi Rapace – Nadia

• James Gandolfini – Marv

• Matthias Schoenaerts – Eric Deeds

• John Ortiz – Dedektif Torres

• Elizabeth Rodriguez – Dedektif Romsey

• James Frecheville – Fitz

• Michael Aronov – Chovka

• Ann Dowd – Dottie

KİRLİ PARA FİLMİ NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?

Kirli Para, suç dünyasını aksiyon yerine karakter odaklı anlatımıyla ele almasıyla öne çıkıyor. Tom Hardy'nin başarılı performansı, James Gandolfini'nin sinemadaki son filmi olması ve Dennis Lehane'in güçlü senaryosu yapımı unutulmaz suç filmleri arasına taşıyor. Gerilim dozu giderek yükselen film, sürpriz finali ve etkileyici atmosferiyle suç ve dram türünü sevenlerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.