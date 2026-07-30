Kırklareli'nde denize girmek yasak mı? 30 Temmuz Perşembe Kırklareli hangi ilçelerde denize girmek yasaklandı?

Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize gitmeyi planlayan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir karar açıklandı. Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda 30 Temmuz 2026 Perşembe günü boyunca denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların alınan karara uymalarını istedi.

KIRKLARELİ'NDE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 30 Temmuz 2026 Perşembe günü denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçede bulunan tüm plajlarda denize girmenin bir gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Kaymakamlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 30 Temmuz 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır."

Açıklamaya göre yasak, 30 Temmuz 2026 tarihinde geçerli olacak ve Vize ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm plajları kapsayacak.

30 TEMMUZ PERŞEMBE KIRKLARELİ HANGİ İLÇELERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI?

Resmi açıklamaya göre 30 Temmuz 2026 Perşembe günü denize girme yasağı yalnızca Kırklareli'nin Vize ilçesi için duyuruldu.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, ilçede yer alan tüm plajlarda gün boyunca denize girilmemesi gerektiği belirtildi.

Paylaşılan resmi duyuruda, yasağın gerekçesi olumsuz hava ve deniz şartları olarak açıklandı. Açıklamada, yasağın 1 gün süreyle uygulanacağı bilgisine yer verildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşların, güvenlik amacıyla alınan bu karara uymaları istendi. Açıklamada, yasak kararının yalnızca Vize ilçesindeki plajları kapsadığı ifade edildi.