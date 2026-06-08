Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmi ne zaman, nerede çekildi? Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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KİRALIK KOCA: AŞK MI, OYUN MU? FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

“Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu?” filmi hakkında çekim tarihi ve mekan bilgileri yapımın güncel versiyonuna dair net şekilde sınırlı kaynaklarda yer almaktadır. Ancak film, Türkiye merkezli bir yapım olarak çekimlerini ağırlıklı şekilde İstanbul’da gerçekleştirmiştir.