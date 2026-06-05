Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kimdir, hangi partiden? Hakan Bilecen neden istifa etti?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan siyasi gerilimin gündemdeki yerini koruduğu süreçte, Kilis'ten dikkat çeken bir istifa haberi geldi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Bilecen neden istifa etti? Detaylar...

KİLİS'TE CHP'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Kilis'te son günlerde CHP teşkilatında yaşanan değişimler dikkat çekiyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in istifasından önce CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Arka arkaya gelen istifa kararları, kentteki siyasi gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Özellikle yerel seçimlerde elde edilen başarının ardından yaşanan bu gelişmeler, kamuoyunun dikkatini Kilis'e çevirdi.

HAKAN BİLECEN HANGİ PARTİDEN?

Hakan Bilecen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Kilis Belediye Başkanlığına seçildi.

Seçimlerde Kilis halkının yüzde 41,97'sinin oyunu alan Bilecen, en yakın rakibi olan AK Parti adayı Reşit Polat'ın önünde yer alarak belediye başkanlığı görevine hak kazandı. Reşit Polat ise seçimlerde yüzde 27,27 oranında oy aldı.

CHP adayı olarak seçimleri kazanan Hakan Bilecen, yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasının ardından belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.

HAKAN BİLECEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı. Ancak paylaşılan bilgiler kapsamında istifa kararına ilişkin ayrıntılı bir gerekçe açıklanmadı.

Bilecen'in açıklamasında, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceği bilgisi yer aldı. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda istifanın nedenine ilişkin resmi olarak duyurulmuş detaylı bir gerekçe bulunmuyor.

CHP'de yaşanan son gelişmeler ve Kilis teşkilatındaki değişimler kamuoyunda dikkat çekerken, istifa kararının ardından gözler önümüzdeki süreçte yaşanabilecek gelişmelere çevrildi.

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BİLECEN KİMDİR?

Hakan Bilecen, 1987 yılında Kilis'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Ankara'ya gitti.

Hukuk alanında eğitim alan Bilecen, ihtisasını ceza hukuku üzerine yaptı. Meslek hayatı boyunca avukat olarak görev yapan Bilecen, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol üstlendi.

Kilis Barosu'nda 5 yıl boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hakan Bilecen, hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra siyasi faaliyetlerde de bulundu. Daha önce CHP Kilis Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Bilecen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Kilis Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı.

Seçimlerden birinci çıkarak Kilis Belediye Başkanı seçilen Bilecen, son olarak CHP'den istifa ettiğini açıklayarak siyasi kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Belediye başkanlığı görevini ise bağımsız olarak sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.