Khontkar kimdir? Rapçi Khontkar kaç yaşında, nereli?

Rap müziğin sevilen isimlerinden Khontkar, kariyeri ve sahne performanslarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İzmir'de başlayan müzik yolculuğunu başarılı projelerle sürdüren sanatçı hakkında "Khontkar kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılıyor. İşte gerçek adı Onur Dinç olan Khontkar'ın yaşamı, kariyeri ve müzik dünyasındaki yükselişine ilişkin merak edilen detaylar...

KHONTKAR KİMDİR?

Khontkar, gerçek adıyla Onur Dinç, Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden biri, söz yazarı, müzik prodüktörü ve bestecidir. 24 Temmuz 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, Türkiye'de trap müziğin ana akım haline gelmesinde öncü isimlerden biri olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda bağımsız plak şirketi RedKeys Music'in kurucusudur. Kariyeri boyunca rap, hip hop ve trap türlerinde birçok çalışmaya imza atan Khontkar, müzik dünyasında kendine özgü tarzıyla dikkat çekmektedir.

KHONTKAR KAÇ YAŞINDA?

24 Temmuz 1991 doğumlu olan Khontkar, 35 yaşındadır. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan sanatçı, uzun yıllardır Türk rap sahnesinde aktif olarak üretimlerini sürdürmektedir.

KHONTKAR NERELİ?

Khontkar, İzmir doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'in Gürçeşme semtinde geçiren sanatçı, hip hop kültürüyle de bu dönemde tanışarak müzik yolculuğuna ilk adımlarını attı.

KHONTKAR'IN KARİYERİ

Khontkar'ın rap müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Annesinin dinlettiği MC Hammer ve Run-DMC kasetleriyle hip hop kültürüyle tanışan sanatçı, 2004 yılında ilk demo kayıtlarını hazırladı. 2008 yılında kendi ev stüdyosunu kurarak prodüksiyon çalışmalarına ağırlık veren Khontkar, Southern hip hop etkisinde geliştirdiği tarzıyla dikkat çekti.

Rap, hip hop ve trap türlerinde üretimler yapan sanatçı, RedKeys Music, RedKeys Music UK, Basemode Records ve Sony Music bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Söz yazarı, besteci ve prodüktör kimliğiyle Türk rap müziğinin önde gelen isimleri arasında yer alan Khontkar, özellikle trap müziğin Türkiye'de geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayan sanatçılardan biri olarak gösterilmektedir.