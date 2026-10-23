Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Adı “kâğıt para” olduğu için ilk bakışta kolay görünen soru, şıklar arasında kâğıt ve ağaç seçeneklerinin de bulunması nedeniyle pek çok kişinin kafasını karıştırdı. Kâğıt paranın ham maddesi nedir?

KÂĞIT PARANIN HAM MADDESİ NEDİR?

Pamuk

Kâğıt

Ağaç

Naylon

Cevap: Pamuk

KÂĞIT PARA NEDEN PAMUKTAN YAPILIR?

Adı kâğıt para olsa da banknotlar, ağaçtan elde edilen sıradan kâğıttan değil, büyük ölçüde pamuk liflerinden üretilen özel bir güvenlik kâğıdından yapılıyor. Türk lirası banknotları da dahil olmak üzere dünyadaki pek çok ülkenin parası bu tür kâğıda basılıyor; bazı ülkelerde pamuğa keten lifi de ekleniyor. Pamuk lifleri, ağaç selülozuna göre çok daha uzun ve dayanıklı olduğu için banknotlar kolay yırtılmıyor, katlanmaya, buruşmaya ve ıslanmaya karşı uzun süre dayanıyor. Bu nedenle cepte unutulup çamaşır makinesinde yıkanan banknotlar çoğu zaman bozulmadan çıkabiliyor. Pamuk bazlı kâğıt, üretim aşamasında filigran, güvenlik şeridi ve özel liflerle birlikte hazırlandığı için sahteciliğe karşı da önemli bir koruma sağlıyor. Şıklardaki “naylon” seçeneği ise yanlış olmakla birlikte ilginç bir noktaya işaret ediyor: Avustralya, Kanada ve İngiltere gibi bazı ülkeler, pamuk yerine polimer adı verilen plastik esaslı bir malzemeden banknot basıyor. Türk lirası banknotları ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bağlı Banknot Matbaası’nda pamuk bazlı kâğıda basılmaya devam ediyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.