Kesme altın yasaklandı mı, neden? Çekme altın artık satılmıyor mu, çekili altın neden yasaklandı, alış, satış yapılmayacak mı?

Kapalıçarşı’da yıllardır kullanılan “kesme altın” ve “çekili altın” sistemiyle ilgili ortaya atılan yeni iddialar, yatırımcılar ve kuyumculuk sektöründe büyük tartışma yarattı. Altın piyasasında dengeleri değiştirebileceği konuşulan gelişmenin ardından “Kesme altın yasaklandı mı?”, “Çekme altın artık satılmayacak mı?” ve “Alış-satış işlemleri duracak mı?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Sektörden peş peşe gelen açıklamalar ise dikkat çekti. Detaylar haberin devamında...

KESME ALTIN YASAKLANDI MI?

Kapalıçarşı’da “çekili altın” ya da “kesme altın” olarak bilinen ürünlerin yasaklandığı iddiası gündeme geldi. Ancak İstanbul Kuyumcular Odası tarafından yapılan açıklamada, çekili altının yasaklandığına dair herhangi bir resmi düzenleme veya Resmi Gazete kararı bulunmadığı belirtildi. Sektör temsilcileri, yetki belgesine sahip firmalar arasında çekili altın ticaretinin hâlâ serbest olduğunu ifade ediyor.

ÇEKME ALTIN NEDEN YASAKLANDI?

Altın Rafinerileri Derneği, 4 Mayıs 2026 itibarıyla çekili altın üretimi ve alım-satımının durdurulmasını istedi. Derneğin bu çağrıyı, Şırnak’ta yaşanan kaçak altın olayı sonrası yaptığı belirtildi. Gönderilen yazıda rafinerilerin çekili altın üretmemesi ve ticaretini sonlandırması gerektiği ifade edilirken, mevcut çekili altınların külçe altına dönüştürüleceği bilgisi paylaşıldı.

SON DURUM NEDİR?

Kapalıçarşı esnafı uygulamaya tepki gösterdi ve çekili altın kullanımını sürdürme kararı aldı. Kuyumcular, bu uygulamanın sektörü zor durumda bırakacağını ve maliyetleri artıracağını savunuyor. İstanbul Kuyumcular Odası’nın açıklaması sonrası da sektörde çekili altın ticaretinin devam ettiği belirtiliyor.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

İstanbul Kuyumcular Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yüzyıllardır üretimin olmazsa olmazı olan çekili has altın değişiminin yasaklanması gibi bir durum söz konusu değildir. Resmi Gazete’de yayımlanmış yeni bir yönetmelik de yoktur.”

Kapalıçarşı esnafı ise kararın rafinerilere yönlendirme amacı taşıdığını öne sürerek, uygulamanın sektörde ciddi sorunlara yol açabileceğini dile getirdi.