Televizyon ekranlarında çocuk yaşta tanınmaya başlayan Kerimhan Duman, yıllar içinde hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Özellikle uzun soluklu televizyon dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, son dönemde Survivor yarışmacısı Beyza Gemici ile yaşadığı ilişki sayesinde yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. Peki, Kerimhan Duman kimdir? Survivor Beyza Gemici'nin sevgilisi Kerimhan Duman kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

KERİMHAN DUMAN KİMDİR?

Kerimhan Duman, küçük yaşlardan itibaren televizyon dünyasında yer alan ve yıllar içinde ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen başarılı bir oyuncudur. İstanbul’da dünyaya gelen Duman’ın ailesi aslen Kahramanmaraşlıdır. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren genç isim, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini istikrarlı bir şekilde devam ettirmiştir.

Henüz 10 yaşındayken setlerle tanışan Kerimhan Duman, özellikle polisiye ve dram türündeki yapımlarda dikkat çekmiştir. Ancak onun kariyerinde en büyük çıkışı sağlayan proje şüphesiz Arka Sokaklar dizisi oldu. Dizide canlandırdığı Tunç Güner karakteriyle milyonlarca izleyicinin hafızasında yer edinmeyi başardı.

Oyunculuğun yanı sıra akademik kariyerine de önem veren Duman, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Başarılı oyuncunun aynı zamanda avukat olması, sosyal medyada ve magazin dünyasında sık sık konuşulan detaylardan biri haline geldi. Hem ekran önündeki başarısı hem de hukuk eğitimiyle dikkat çeken Kerimhan Duman, çok yönlü kariyeriyle öne çıkıyor.

Özel yaşamını medyadan uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, uzun süre ilişkileriyle gündeme gelmemişti. Ancak Survivor yarışmacısı Beyza Gemici ile yaşadığı aşkın ortaya çıkmasıyla birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

KERİMHAN DUMAN KAÇ YAŞINDA?

1996 doğumlu olan Kerimhan Duman, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

KERİMHAN DUMAN NERELİ?

Başarılı oyuncu Kerimhan Duman, İstanbul’da doğup büyümüştür. Ancak ailesinin kökeni Kahramanmaraş’a dayanmaktadır. Hem İstanbul kültürüyle büyümesi hem de Anadolu kökenlerine bağlı olması, oyuncunun yaşam hikâyesinde dikkat çeken detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren Duman, eğitim hayatını da yine burada sürdürdü. Oyunculuk kariyerine İstanbul merkezli projelerle başlayan genç isim, televizyon sektöründeki yükselişini uzun yıllar boyunca sürdürmeyi başardı.

İstanbul’da başlayan ekran yolculuğu sayesinde Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden birinde uzun süre rol alan oyuncu, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle Arka Sokaklar dizisindeki performansı, onun televizyon dünyasında kalıcı bir yer edinmesini sağladı.

KERİMHAN DUMAN NE İŞ YAPIYOR?

Kerimhan Duman hem oyuncu hem de avukat olarak kariyerini sürdürüyor. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüveni sayesinde televizyon dünyasında önemli bir yer edinirken, eğitim hayatında hukuk alanını tercih ederek dikkat çekici bir kariyer planlaması yaptı.

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Duman, hukuk eğitiminin ardından avukatlık mesleğini de hayatına dahil etti. Oyunculuk ve hukuk gibi iki farklı alanda ilerlemesi, sosyal medyada sık sık takdir edilen yönlerinden biri oldu.

Televizyon kariyerinde ise en büyük çıkışını Arka Sokaklar dizisindeki Tunç Güner karakteriyle yaptı. Dizide Mesut Komiser’in oğlu olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu, yıllar boyunca aynı karakteri canlandırarak büyük bir başarı elde etti.

2006 yılında dahil olduğu dizide tam 19 yıl boyunca rol alan Kerimhan Duman, uzun soluklu performansıyla televizyon tarihinin dikkat çeken genç oyuncularından biri haline geldi. Diziden ayrılması ise hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

KERİMHAN DUMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kerimhan Duman denildiğinde akla gelen ilk proje kuşkusuz Arka Sokaklar oluyor. Başarılı oyuncu, dizide canlandırdığı Tunç Güner karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Özellikle çocuk yaşta başladığı bu rolü yıllar boyunca sürdürmesi, izleyicinin oyuncuyla güçlü bir bağ kurmasını sağladı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar’da önemli bir yer edinen Duman, karakterin yıllar içindeki değişimini başarıyla ekrana taşıdı. Mesut Komiser’in oğlu Tunç karakteriyle ekranlarda büyüyen oyuncu, dizinin sadık izleyicileri tarafından büyük ilgi gördü.

2006 yılında projeye katılan Kerimhan Duman’ın dizideki uzun soluklu performansı, kariyerinin dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Genç yaşına rağmen uzun yıllar boyunca aynı karakteri başarıyla canlandırması, televizyon sektöründe istikrarlı isimlerden biri olmasını sağladı.

KERİMHAN DUMAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Kerimhan Duman’ın sevgilisi, Survivor 2026 yarışmacısı Beyza Gemici’dir. İkilinin ilişkisi ilk kez Survivor’daki iletişim ödülü sırasında gündeme geldi. Yarışmada Beyza Gemici için gönderilen duygusal mesaj ve fotoğraf, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.