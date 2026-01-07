Keremcem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı?

Son bölümlerde parkurlarda yer almaması ve ekranda daha az görünmesi, izleyicileri "Keremcem elendi mi, yarışmadan çekildi mi?" gibi sorulara yöneltti. Hakkında ortaya atılan diskalifiye ve yarışmaya veda edeceği yönündeki söylentiler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki Survivor 2026 Keremcem neden yok, parkura neden çıkmadı, yarışmaya devam ediyor mu? Merak edilen tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor.

SURVIVOR 2026'DA KEREMCEM DİKKAT ÇEKEN BAŞLANGIÇ YAPTI

Survivor 2026 sezonunda Ünlüler & All Star kadrosunda yer alan Keremcem, yarışmanın ilk günlerinden itibaren hem parkur performansı hem de ada içindeki tavırlarıyla izleyicilerin radarına girdi. Fiziksel mücadelelerde zaman zaman öne çıkan ünlü yarışmacı, ilerleyen haftalarda ise dokunulmazlık oyunlarında yaşadığı düşüşle gündeme gelmeye başladı.

ELEME POTASINA GİRMESİ MERAKI ARTIRDI

Son bölümlerde dokunulmazlık oyunlarında beklenen performansı sergileyemeyen Keremcem, eleme adayları arasına isminin yazılmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ada konseylerinde adının sık sık telaffuz edilmesi, izleyiciler arasında "Keremcem elendi mi?" sorusunun yoğun şekilde araştırılmasına neden oldu.

KEREMCEM ELENDİ Mİ, YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Keremcem'in yarışmadan elendiğine ya da diskalifiye edildiğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. TV8 ekranlarında yayınlanan bölümlerde ve güncel haber akışında, ünlü yarışmacının Survivor 2026'ya veda ettiğini gösteren net bir bilgi bulunmuyor. SMS oylamasına ilişkin sonuçların henüz açıklanmamış olması nedeniyle Keremcem'in yarışmadaki durumu belirsizliğini koruyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Mevcut bilgiler ışığında Keremcem'in kesin olarak elendiğini, yarışmadan çekildiğini ya da diskalifiye edildiğini söylemek mümkün değil. Yarışmacının kaderi, ilerleyen bölümlerde yapılacak ada konseyi ve oylama sonuçlarıyla netlik kazanacak. İzleyiciler, Keremcem'in Survivor 2026'daki yolculuğunun nasıl devam edeceğini merakla takip etmeyi sürdürüyor.