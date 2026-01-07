Haberler

Keremcem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı?

Keremcem neden yok, elendi mi, sakatlandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor 2026 sezonunda Ünlüler kadrosunda mücadele eden Keremcem'in son haftalardaki durumu, programı yakından izleyenler arasında yoğun bir merak konusu haline geldi. Özellikle ada konseylerinde geri planda kalması ve fiziksel açıdan zorlandığına dair görüntüler, yarışmacının sağlık sorunları yaşayıp yaşamadığı sorusunu gündeme taşıdı. Performansındaki düşüşle birlikte sakatlandığı iddiaları ve eleme adayları arasına girmesi, Keremcem'in yarışmadaki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Son bölümlerde parkurlarda yer almaması ve ekranda daha az görünmesi, izleyicileri "Keremcem elendi mi, yarışmadan çekildi mi?" gibi sorulara yöneltti. Hakkında ortaya atılan diskalifiye ve yarışmaya veda edeceği yönündeki söylentiler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki Survivor 2026 Keremcem neden yok, parkura neden çıkmadı, yarışmaya devam ediyor mu? Merak edilen tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor.

SURVIVOR 2026'DA KEREMCEM DİKKAT ÇEKEN BAŞLANGIÇ YAPTI

Survivor 2026 sezonunda Ünlüler & All Star kadrosunda yer alan Keremcem, yarışmanın ilk günlerinden itibaren hem parkur performansı hem de ada içindeki tavırlarıyla izleyicilerin radarına girdi. Fiziksel mücadelelerde zaman zaman öne çıkan ünlü yarışmacı, ilerleyen haftalarda ise dokunulmazlık oyunlarında yaşadığı düşüşle gündeme gelmeye başladı.

ELEME POTASINA GİRMESİ MERAKI ARTIRDI

Son bölümlerde dokunulmazlık oyunlarında beklenen performansı sergileyemeyen Keremcem, eleme adayları arasına isminin yazılmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ada konseylerinde adının sık sık telaffuz edilmesi, izleyiciler arasında "Keremcem elendi mi?" sorusunun yoğun şekilde araştırılmasına neden oldu.

KEREMCEM ELENDİ Mİ, YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Keremcem'in yarışmadan elendiğine ya da diskalifiye edildiğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. TV8 ekranlarında yayınlanan bölümlerde ve güncel haber akışında, ünlü yarışmacının Survivor 2026'ya veda ettiğini gösteren net bir bilgi bulunmuyor. SMS oylamasına ilişkin sonuçların henüz açıklanmamış olması nedeniyle Keremcem'in yarışmadaki durumu belirsizliğini koruyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Mevcut bilgiler ışığında Keremcem'in kesin olarak elendiğini, yarışmadan çekildiğini ya da diskalifiye edildiğini söylemek mümkün değil. Yarışmacının kaderi, ilerleyen bölümlerde yapılacak ada konseyi ve oylama sonuçlarıyla netlik kazanacak. İzleyiciler, Keremcem'in Survivor 2026'daki yolculuğunun nasıl devam edeceğini merakla takip etmeyi sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Ders anlatmayıp öğrencileriyle alkol keyfi yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Gebze'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Herkes evinden fırladı! Yürekler ağza geldi
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı