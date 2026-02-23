Kerem neden yok, Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu yedek mi, cezalı mı?

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesinde kadroda yer almayan Kerem Aktürkoğlu büyük merak konusu oldu. " Kerem Aktürkoğlu neden yok, Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Kerem Aktürkoğlu yedek mi, cezalı mı?" soruları taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, yıldız oyuncunun maç kadrosunda bulunmama sebebi maç saatine doğru netlik kazanmaya başladı.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Kritik karşılaşma 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya, Fenerbahçe'nin evi olan Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele, lig sıralaması açısından da büyük önem taşıyor.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Fenerbahçe – Kasımpaşa maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için beIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden yayın yapacak. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek.

KANTE NEDEN YOK, İLK 11'DE NEDEN YER ALMADI?

Fenerbahçe taraftarlarının en çok merak ettiği konulardan biri de Kerem'in durumu oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu, teknik heyetin kararıyla ilk 11'de yer almadı. Kanté'nin herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmazken, yıldız futbolcunun yedekler arasında maça başlaması tercih edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK Mİ?

Teknik ekibin maçın gidişatına göre Kerem Aktürkoğlu'na ikinci yarıda görev vermesi bekleniyor.