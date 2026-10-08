Kerem Demirbay ne dedi, Kerem Demirbay Galatasaray şampiyonlukları için ne dedi?

Kerem Demirbay Galatasaray şampiyonlukları için ne dedi sorusu, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Demirbay’ın açıklamaları, farklı takımların taraftarları arasında da tartışma yaratırken, sözlerin tam olarak ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, Kerem Demirbay tam olarak ne söyledi, açıklamaları neden bu kadar ses getirdi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

KEREM DEMİRBAY NE DEDİ?

Kerem Demirbay, "En büyük yeteneği ise insanlığı ve oyuncularıyla arasındaki bağı çok iyi yönetmesi. Üst üste 4 kez şampiyon oldu. Türkiye'deki futbol dinamiklerini biliyorsunuz. Bence en büyük özelliklerinden biri, oyuncularıyla kurduğu o güçlü bağ" ifadelerini kullandı.

Demirbay’ın "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil" diyen Kasımpaşalı futbolcu, kendisine yöneltilen "Nasıl?" sorusuna ise "Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana" sözleri gündem oldu.

KEREM DEMİRBAY SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Kerem Demirbay bu röportajının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte sözleri: "Bugün yayınlanan bir röportajımda Galatasaray ile ilgili sözlerimin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve bunun doğal olarak tepkilere yol açtığını gördüm. Söylemek istediklerimle ortaya çıkan algı arasında ciddi bir fark olduğu için konuya açıklık getirmek istiyorum.Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Galatasaray'ın son dört yılda kazandığı şampiyonluklar büyük bir emeğin, fedakârlığın ve mücadelenin sonucudur. Ben de bu sürecin iki yılında takımın bir parçasıydım ve kazanılan başarıların arkasında ne kadar büyük bir mücadele olduğunu bizzat yaşadım. Bu süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorlukla karşılaştık. Ancak yaşananlar her zaman takımın içinde kaldı, dışarıya yansıtılmadı. Doğru olan da buydu. Çünkü biz, karşılaştığımız sorunları hiçbir zaman bir bahaneye dönüştürmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize odaklandık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları tüm bu zorluklara rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu ve şampiyonluklara ulaştı. Röportajda ifade etmek istediğim de tam olarak buydu: Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakârlık olduğunu gösterir. Sözlerimin çarpıtılması sonucunda Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkındayım ve bundan dolayı üzgünüm. Hiçbir zaman birlikte mücadele ettiğim insanların emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulamak gibi bir niyetim olmadı. Her şeyden önce bu, kendi emeğimi de sorgulamak anlamınagelirdi. Geçmişte birlikte çalıştığım herkese ve verilen emeğe saygım sonsuz. Bugün ise kendi takımımın başarısı için aynı ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyorum."