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Kerem Baykuş kimdir? Eskişehirspor'u 90+7'de tura taşıyan Kerem Baykuş kaç yaşında?

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Kerem Baykuş kimdir? Eskişehirspor'u 90+7'de tura taşıyan Kerem Baykuş kaç yaşında?
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Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Iğdır FK'yı 90+7'de bulduğu golle 1-0 yendi. Golü, 65. dakikada oyuna giren Kerem Baykuş serbest vuruştan attı. Kerem Baykuş kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor altyapısından çıkan 26 yaşındaki orta saha, Eskişehirspor'a bu yaz katıldı.

Uzatma dakikaları bitmek üzereydi. Eskişehirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 29 Ekim 2026'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırladığı maçta tabelada hâlâ gol yokken, 90+7'de topun başına geçen Kerem Baykuş serbest vuruşu ağlara gönderdi.

Eskişehirspor bu 1-0'lık galibiyetle bir üst tura çıktı, Iğdır FK ise kupaya veda etti. 4. turdaki rakip, 4 Kasım'da saat 15.30'da çekilecek kurayla belli olacak.

KEREM BAYKUŞ IĞDIR FK'YA NASIL GOL ATTI?

Kerem Baykuş, Iğdır FK'ya karşı galibiyet golünü 90+7. dakikada serbest vuruştan attı. Oyuna 65. dakikada Atalay Yıldırım'ın yerine girmişti.

Son dakika golü ona yabancı değil: 25 Ekim'de Bursa Yıldırım ile oynanan lig maçında da 90+1'de fileleri havalandırmış ve Eskişehirspor'a 2-2'lik beraberliği getirmişti.

KEREM BAYKUŞ KİMDİR?

Kerem Baykuş, TFF 3. Lig ekibi Eskişehirspor'da 20 numaralı formayı giyen orta saha oyuncusu. Trabzonspor altyapısından çıktı ve orta sahanın yanında kanatta da oynuyor.

Temmuz 2026'da Eskişehirspor'a katılan oyuncu, bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.

KEREM BAYKUŞ KAÇ YAŞINDA?

Kerem Baykuş 26 yaşında; 5 Şubat 2000'de doğdu.

KEREM BAYKUŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kerem Baykuş profesyonel kariyerine Trabzonspor'da başladı. Kulüp, 2019 sonbaharında genç oyuncuyu A takım antrenmanlarına ve sezon öncesi kampa almıştı; sözleşmesi o tarihte 2023'e kadar sürüyordu.

Ocak 2021'de İstanbulspor'a kiralandı. Aynı yılın haziranında TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'la sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı ve kulübün o yaz yaptığı ilk transfer oldu.

2022-2023 sezonunu yine Trabzonspor'dan kiralık olarak 1461 Trabzon'da geçirdi, 5 Nisan 2023'e kadar 27 maçta 11 gol ve 3 asist üretti. Hedefi o dönem "Trabzonspor formasıyla başarılar kazanmak" idi.

Trabzonspor'la sözleşmesi 2024 sonuna kadar sürüyordu. Sonraki iki sezonda Kastamonuspor 1966 ve Isparta 32 Spor formalarını giyen Kerem Baykuş, Temmuz 2026'da Eskişehirspor'a transfer oldu.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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